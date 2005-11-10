Milan, Amorim: "Derby? Non mi aspettavo un'emozione così, in Premier mai vista"

Ruben Amorim, allenatore del Milan, ha parlato a Sky Sport alla vigilia della partita di Europa League contro il Ferencvaros, che per i rossoneri arriva dopo il successo nel derby: “Quando vinci, e vinci una partita così, le sensazioni buone restano. Però poi è importante dimenticarsi quella sensazione e prepararsi, tenere la fiducia ma andare avanti. Siamo felici di aver vinto nel derby, ma ora dobbiamo andare avanti”.

L’ha impressionata l’emozione di Cardinale e dei tifosi?

“Non me l’aspettavo, perché ho un po’ di esperienza e in Premier League non ho mai avuto una sensazione di vicinanza così forte della gente. Sono state cose speciali, non mi aspettavo un ambiente così bello, la reazione dei tifosi. Sono cose che si sentono anche in città, in giro tutti parlano del derby. Per noi è stata una giornata speciale, ho speso tanto tempo con Cardinale e abbiamo capito quanto fosse importante per la società e per i tifosi”.

Il Ferencvaros ha vinto tre partite su tre, è un avversario serio.

“È una squadra abituata a vincere partite, ed è molto a suo agio in questa competizione. Sicuramente ci sarà la responsabilità di giocare a San Siro: noi possiamo cambiare facilmente, ora abbiamo una competizione importante che ci aspetta e dobbiamo accettare che questa gara sia cruciale per il nostro futuro in Europa League. Guardiamo avanti”.

Il prossimo step sarà provare a tenere il ritmo dei titolari anche con le alternative?

“Credo che sia il segreto per cercare di vincere ogni tipo di competizione a cui si partecipa. Abbiamo perso diversi giocatori ultimamente: tutti devono essere pronti e questo è un passaggio importante. Possiamo ruotare, ma mantenendo la continuità: con il Bournemouth non abbiamo giocato una buona partita, domani dovremo essere più concreti e consapevoli delle posizioni. Dobbiamo fare una prestazione di alto livello”.

Diawara ha sorpreso tutti.

“Anzitutto sono molto felice, il nostro reparto scouting ha fatto un ottimo lavoro nell’andare a trovare questo giocatore. Non è mai facile puntare su un ragazzo giovane, sicuramente ha i suoi meriti e li hanno anche i compagni di squadra, tutti giocatori che gli hanno trasmesso idee e principi. Lo stiamo aiutando nell’ambientamento, ma è una sorpresa per tutti. Ci aspettavamo qualcosa di questo tipo, ed è andato oltre”.