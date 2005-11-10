Milan, Amorim: "Prima del Bologna mi chiedevano del derby. Mentalità da piccola"

“L’Inter fa parte del passato, dobbiamo difendere bene anche domani”. Ruben Amorim, alla vigilia della sfida tra il suo Milan e il Ferencvaros, parla così del derby vinto nel weekend, soffermandosi anche sul secondo tempo: “Non possiamo scindere quella prestazione da quella del primo, altrimenti non la spieghiamo per bene. Bisogna capire che nel primo tempo siamo andati in vantaggio per quanto riguarda il risultato, e poi è stato fondamentale il modo di difendere la partita nella seconda frazione.

Siamo migliorati nella comprensione del gioco, abbiamo dimostrato di poter diventare una bella squadra perché siamo stati bravi in tutti i reparti. Forse ci è mancato mettere qualche giocatore dietro le linee dell’Inter, abbiamo avuto tanti giocatori in grado di fare un buon possesso palla. Il secondo tempo con la Lazio è stato altrettanto intenso.

Il problema è che era con l’Inter… In settimana abbiamo giocato con il Bologna e tutti i tifosi mi dicevano in bocca al lupo per il derby: non lo capisco, perché il Bologna in quel momento era la cosa più importante. È una mentalità da piccola squadra, che non possiamo permetterci di avere. Io domani capirò di più la mia squadra rispetto alla partita con l’Inter. Abbiamo vissuto una bella sensazione, ma sono ancora più arrabbiato per la sconfitta con il Bologna che per la vittoria con l'Inter”.