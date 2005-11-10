Di Canio incorona Moreira: "Sorprende per sfacciataggine, soldi ben spesi dal Milan"

Paolo Di Canio incorona Diego Moreira. Intervenuto come di consueto negli studi di Sky Sport, l'ex attaccante ha speso belle parole per il man of the match del derby di Milano. Questo un breve estratto delle sue dichiarazioni:

L'analisi di Di Canio su Moreira

"Sorprende la professionalità, la serietà, la sfacciataggine. Sta diventando determinante e lo ha dimostrato quando ha giocato spezzoni di partita. Questo corre, avanti e indietro, non ha problemi. Sta dimostrando che i suoi sono stati soldi ben spesi, per il presente e per la prospettiva”.

Quanto ha speso il Milan per Moreira

L'operazione complessiva con lo Strasburgo, inclusi i bonus legati a obiettivi individuali e di squadra (presenze, gol/assist, qualificazione in Champions League o Europa League e rinnovi), può arrivare a un totale potenziale di circa 67,8 milioni di euro.