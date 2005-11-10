Avellino-Sampdoria, emessi otto DASPO dopo gli scontri del 9 ottobre

È salito a otto il numero dei tifosi colpiti da DASPO in seguito agli episodi verificatisi lo scorso 9 ottobre nei pressi dello stadio Partenio-Lombardi, prima della partita tra Avellino e Sampdoria. I provvedimenti hanno interessato entrambe le tifoserie, coinvolgendo sostenitori locali e ospiti.

Le misure sono state adottate per le condotte tenute all'esterno dell'impianto irpino, giudicate particolarmente pericolose per l'ordine pubblico e la sicurezza delle zone interessate dalla manifestazione sportiva.

L'emissione degli ulteriori DASPO rientra nell'attività di prevenzione e contrasto alla violenza legata al calcio. L'obiettivo è isolare i soggetti responsabili di comportamenti violenti e tutelare l'incolumità pubblica, favorendo lo svolgimento regolare e pacifico delle partite, sia dentro sia fuori dagli stadi. Lo riporta Tuttoavellino.it.