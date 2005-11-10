Pesce sull'Ascoli: "Mi aspettavo potesse far bene. La piazza merita soddisfazioni importanti"

L’ex centrocampista, e attuale direttore sportivo del Lumezzane, Simone Pesce intervistato dalla radio ufficiale di TuttoMercatoWeb.com nel corso della trasmissione ‘A Tutta C’ si è soffermato anche sul momento dell’Ascoli in Serie B, club dove ha militato dal 2005 al 2010 (con una breve parentesi al Catania) collezionando 127 presenze.

Chiudiamo con uno sguardo all'Ascoli, squadra nella quale ha giocato per diversi anni e che oggi sta disputando un campionato di vertice in Serie B. Si aspettava un rendimento del genere?

"Mi aspettavo che l'Ascoli potesse fare bene, perché l'avevo visto giocare nella passata stagione e ritenevo che potesse ripetersi su quei livelli. È una squadra che esprime un bel calcio, è ben organizzata e ha mantenuto buona parte dell'ossatura della scorsa stagione, aggiungendo alcuni elementi. Faccio i complimenti alla squadra, allo staff tecnico e al direttore sportivo Matteo Patti, che è un ragazzo davvero bravo. Ad Ascoli, quando si accende l'entusiasmo e si respira passione, può sempre succedere qualcosa in più. È una piazza nella quale la città e lo stadio riescono a trasmettere alla squadra una spinta ulteriore, permettendole di andare anche oltre le proprie potenzialità. Dopo tanti anni non semplici, credo che sia una realtà che meriti di tornare a vivere soddisfazioni importanti. Ha attraversato stagioni davvero complicate e difficili, che nessuna tifoseria meriterebbe di vivere".