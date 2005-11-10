Lazio, Isaksen corre veloce verso rinnovo e adeguamento d'ingaggio: cifre e dettagli

La Lazio lavora per blindare i protagonisti del suo straordinario avvio di stagione. Tra le priorità della dirigenza biancoceleste c'è il rinnovo di Gustav Isaksen, diventato uno degli uomini più importanti della squadra di Gennaro Gattuso. L'esterno danese sta attraversando un momento particolarmente positivo, con quattro gol nelle ultime cinque partite e prestazioni di alto livello anche in fase difensiva. Contro il Cagliari è stato il migliore in campo, confermando una crescita evidente da quando, dopo la sosta per le nazionali, ha ritrovato stabilmente una maglia da titolare.

Lazio, trattativa aperta per Isaksen: rinnovo fino al 2031 e aumento dello stipendio

L'attuale contratto di Isaksen scade nel giugno 2028 e prevede uno stipendio da 1,5 milioni di euro netti a stagione. Come riportato dall'edizione di oggi de La Repubblica, la Lazio ha già avviato i contatti con l'entourage del calciatore per prolungare l'accordo di altri tre anni, fino al 2031, accompagnando il rinnovo con un significativo adeguamento economico. La proposta prevede infatti un ingaggio da 2,5 milioni netti annui, un milione in più rispetto a quanto percepito attualmente.

Isaksen, numeri in crescita: un gol ogni 139 minuti in campionato

A giustificare l'investimento sono soprattutto i numeri dell'esterno classe 2001. In questa stagione Isaksen viaggia alla media di una rete ogni 139 minuti in campionato, un rendimento persino superiore a quello registrato con la Danimarca, dove segna ogni 170 minuti. Complessivamente, dal suo arrivo nell'estate 2023, ha realizzato 18 gol in 131 presenze con la Lazio, mentre con la nazionale conta sette reti in 19 partite. Acquistato per 12 milioni di euro più quattro di bonus, il danese è diventato un elemento centrale del progetto biancoceleste. E adesso la società vuole assicurarsi le sue prestazioni per altre cinque stagioni.