Valentini sulla Roma: “Bellissima da vedere, ma quanto va in vantaggio si piace troppo”

Il dirigente Antonello Valentini è intervenuto in diretta alla radio di Tuttomercatoweb.com. Queste le sue parole rilasciate nel corso dell'Editoriale, principalmente incentrate sulla questione Federazione e sugli impegni di Roma e Inter in Champions League.

Che idea ti stai facendo dell'evolversi della questione Malagò-Galliani in Federazione?

"Sto assistendo a questo spettacolo, che no fa bene al calcio. Ieri Malagò ha formalizzato la sua candidatura e oggi lo farà Galliani. È una sfida aperta, perché da un lato c'è Malagò, che prima era stato portato in carrozza praticamente da tutta la Serie A, mentre ora si trova di fronte ad un'inversione di marcia. Ha undici club dalla sua parte, altri sei decideranno, mentre Inter, Como e Atalanta sono dichiaratamente dalla parte di Galliani. Da qui al 14 Dicembre servirà che i candidati si mettano a tavolino con i rappresentanti di Serie A, Serie B, Serie C e Dilettanti per parlare finalmente di programmi. Da spettatore penso che Malagò avesse cominciato un buon lavoro e con stupore ho assistito al comportamento contraddittorio dell'assocalciatori e e dell'assoallenatori, che a Giungo avevano spinto e votato per Malgò e che adesso sono addirittura sono dichiaratamente dalla parte di Galliani".

Passando al campo l'Inter contro il Feyenoord ha riscattato la sconfitta contro il Milan?

"Penso che l'Inter sia ancora la più accreditata per la vittoria del campionato. Ieri ha ripreso a volare dopo lo shock del derby, che è stata una batosta non solo per la squadra, ma per tutto il popolo interista. Ieri però ha dato dimostrazione di grande forza e credo che la stracittadina possa essere identificata solo come un incidente di percorso, senza togliere ovviamente meriti al Milan. Ora la squadra di Chivu ha ripreso a volare e ritengo che rimanga la candidata allo scudetto".

La Roma ieri però si è divertita di meno con il Manchester United, subendo una nuova rimonta.

"Ieri la Roma ha fatto un gesto di grande beneficenza, rianimando una squadra che stava sotto un treno. La Roma è una delle squadre italiane che gioca meglio, per quanto questa sia la terza rimonta che subisce in Champions. Di certo fra le attenuanti c'è un rigore generoso, peraltro parato e poi ripetuto. Poi c 'è stato il liscio di Balerdi, che fino a quel momento aveva fatto una grande partita. La Roma ha preso due gol in quattro minuti, ma sono convinto che Gasperini riuscirà ad analizzare il comportamento e la testa della squadra. L'impressione è che quando vanno in vantaggio si piacciano un po' troppo e che ci si compiacciano eccessivamente".

Infine la Lazio continua a volare con un appuntamento a settimana.

"La Lazio sta vivendo un grande periodo di gioia e Gattuso ha trasmesso alla squadra il suo carattere, che personalmente conosco benissimo. È sempre stato con i piedi per terra e infatti ora parla dei punti che mancano alla salvezza, fa parte del gioco. Non c'è dubbio però che i biancocelesti e la Roma sono le squadre più belle da vedere".