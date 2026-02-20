Confesso una cosa su Leao col Como. Allegri aveva ragione, io no

Confesso una cosa: durante Milan-Como, nel secondo tempo ho pensato che l'idea giusta per il club rossonero fosse quello di togliere Rafael Leao per fare entrare o Niclas Fullkrug o Christian Pulisic. Allegri ha tolto Nkunku e ha tenuto in campo Leao. E Leao ha segnato. Beh, se lui fa l'allenatore, un motivo ci sarà. Anche se, effettivamente, a parte il gol Leao non ha fatto una grande partita.

Gol

Poi ci sono i numeri positivi. Nove gol in 20 presenze stagionali, distribuite in appena 1281 minuti complessivi, rappresentano un bottino tutt'altro che banale. Significa incidere con frequenza pur non essendo al massimo della condizione. Il Milan, di fatti, ha potuto contare sul suo giocatore più determinante al 50%, forse anche meno, senza mai averlo davvero nella sua versione migliore per un periodo prolungato. Un dato che testimonia quanto il talento di Rafael Leao riesca comunque a spostare gli equilibri, anche quando la brillantezza atletica non è quella dei giorni migliori.

Come Lautaro

Per il portoghese otto reti e due assist in questo campionato è il secondo giocatore a prendere parte ad almeno 10 marcature in ciascuna delle ultime sei stagioni di Serie A (dal 2020/21), dopo Lautaro Martínez. Di fatto, in pochi fanno meglio di lui.