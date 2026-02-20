Il messaggio di Polverosi alla Fiorentina sul CorSport: "Se non svolta adesso, non svolta più"

Il giornalista Alberto Polverosi ha detto la sua, come di consueto sul Corriere dello Sport, sulle ultime di casa gigliata. Questo il suo commento su Jagiellonia-Fiorentina 0-3, andata del playoff di Conference League disputata ieri sera in Polonia:

"Un colpaccio viola: il massimo risultato (un ottimo risultato) con il minimo sforzo. Con i giovani e le riserve, ma anche con pieno merito, la Fiorentina è passata in Polonia e ha quasi chiuso la qualificazione agli ottavi di Conference. C’è un altro aspetto positivo che va preso in seria e piacevole considerazione nella gelida serata polacca: la Fiorentina aveva in campo nove italiani, molti giovani già nel giro delle Under azzurre, mentre lo Jagiellonia, squadra polacca, aveva solo cinque giocatori di casa".

Polverosi ha poi aggiunto un importante dato statistico per la compagine di mister Paolo Vanoli: "E poi è la prima volta in questa stagione che la Fiorentina vince due partite di fila, peraltro tutt’e due in trasferta. Se non svolta adesso, non svolta più".