Santiago Castro goleador e non solo: "Italiano mi dice che devo far giocar bene il Bologna"
Santiago Castro, attaccante rossoblù, è intervenuto ai canali ufficiali del suo club nel post partita di Brann-Bologna 0-1, gara d'andata del playoff di Europa League. Queste le dichiarazioni del match winner:
"Voglio aiutare la squadra in ogni partita, i gol sono importanti ma vengono in secondo piano. Anche il mister mi dice sempre che un attaccante deve far giocare bene la squadra. Sto giocando come al solito, do sempre tutto. Questa vittoria è molto importante perché ci aiuta in vista di giovedì prossimo. Ringrazio i tifosi e i compagni perché mi sostengono sempre".
