Serie B, 26ª giornata: volata Serie A a tre e grandi firme nel baratro. La guida completa

© foto di Federico Serra
Luca Bargellini
Oggi alle 08:04Serie B
Luca Bargellini

Il campionato di Serie B entra nel vivo con una 26ª giornata che promette scintille. Con la classifica cortissima in vetta e diverse "nobili" a rischio baratro, ogni punto pesa ora come un macigno. Ecco i temi caldi del weekend.

La corsa al primato: tre Regine in due punti
La lotta per la promozione diretta è un thriller. Venezia (53), Frosinone (52) e Monza (51) non possono più sbagliare. Il Frosinone apre le danze contro l'Empoli. Una vittoria casalinga proietterebbe i ciociari momentaneamente in testa, mettendo una pressione enorme sulle rivali. Il Venezia capolista ospita, invece, il Pescara fanalino di coda. Sulla carta è un match segnato, ma la disperazione degli abruzzesi potrebbe rivelarsi una trappola per i lagunari. Infine il Monza chiude il sabato sera in Toscana. La Carrarese naviga in acque tranquille e giocherà con la mente libera: il peggior cliente possibile per la corazzata brianzola.

Playoff: uno spareggio per sognare
Mentre il Palermo (48) cerca di accorciare il gap dalle prime tre sfidando il Sudtirol, i riflettori sono puntati su Juve Stabia-Modena. È il vero scontro diretto per blindare la griglia playoff: chi vince mette una seria ipoteca sulla post-season, staccando le inseguitrici guidate dal Cesena.

Zona Retrocessione: grandi firme in pericolo
La vera anomalia di questa stagione è la crisi di club storici che rischiano il tracollo. Il Bari, penultimo, cerca punti vitali a Padova, mentre lo Spezia affronta la difficile trasferta di Cesena. Senza un cambio di passo, la retrocessione diretta diventa uno spettro concreto. Massima attenzione in casa Sampdoria: i blucerchiati non sono ancora fuori pericolo. Il match contro il Mantova è un delicato scontro salvezza: perdere significherebbe essere risucchiati definitivamente nella bagarre playout.

SERIE B, 26ª GIORNATA
Venerdì 20 febbraio
Ore 20:30 - Frosinone-Empoli
Sabato 21 febbraio
Ore 15:00 - Virtus Entella-Catanzaro
Ore 15:00 - Mantova-Sampdoria
Ore 15:00 - Padova-Bari
Ore 15:00 - Palermo-Sudtirol
Ore 15:00 - Venezia-Pescara
Ore 17:15 - Cesena-Spezia
Ore 19:30 - Carrarese-Monza
Domenica 22 febbraio
Ore 15:00 - Juve Stabia-Modena
Ore 17:15 - Reggiana-Avellino

CLASSIFICA SERIE B
Venezia 53
Frosinone 52
Monza 51
Palermo 48
Catanzaro 41
Modena 40
Juve Stabia 38
Cesena 37
SudTirol 33
Carrarese 30
Padova 29
Empoli 29
Sampdoria 29
Avellino 28
Virtus Entella 25
Reggiana 25
Mantova 23
Spezia 22
Bari 21
Pescara 18

