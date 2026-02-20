Serie B, Frosinone-Empoli: Dionisi chiamato a rinsaldare la posizione in panchina

Segui la diretta testuale su TMW a partire dalle 20

Da un lato una squadra che ha evitato in modo rocambolesco la retrocessione in serie C e che oggi sogna legittimamente la promozione diretta in A, dall’altro una retrocessa che sta facendo più fatica del previsto e che non ha tratto grossi vantaggi dal cambio di guida tecnica. Non è ancora chiaro se la posizione di Dionisi sulla panchina dell’Empoli sia solida, ma a Frosinone servirà una prova perfetta da parta per evitare di ridimensionare definitivamente le proprie ambizioni ritrovandosi addirittura a lottare per la salvezza. Arbitrerà il signor Mucera di Palermo.

COME ARRIVA IL FROSINONE

Non dovrebbero esserci grosse novità rispetto alla formazione che ha vinto due trasferte consecutive espugnando i sempre ostici stadi di Avellino e La Spezia mostrando la personalità della grande squadra. Mister Alvini schiererà il consueto 4-3-3, con Ghedjemis e Kvernadze e Zilli – favorito su Raimondo – in veste di centravanti. Modulo che, in alcune fasi della partita, può trasformarsi anche in un 4-3-2-1 utile a non dare punti di riferimento all’avversario. Non cambia nulla nemmeno in difesa, con Oyono e Bracaglia terzini e il tandem Monterisi-Calvani al centro. In cabina di regia Giacomo Calò, affiancato da Koutsoupias e Cichella.

COME ARRIVA L’EMPOLI

Out Pellegri, Ghion e Guarino. Come detto in presentazione mister Dionisi dovrà consolidare la propria posizione in panchina dopo un serie di prestazioni negative che hanno allontanato i biancazzurri dalla zona playoff. Dal punto di vista tattico si dovrebbe andare avanti con il 3-5-2 ma occhio al 3-4-1-2 con Saporti sulla trequarti. In difesa, al fianco di Lovato, altra chance per Curto. Non dovrebbero esserci grosse novità a centrocampo, pur con il consueto ballottaggio tra Degli Innocenti ed Yepes in cabina di regia. In attacco tutto sulle spalle di Shpendi, calciatore che sta facendo la differenza e che dovrà vedersela contro una delle retroguardie più solide ed esperte della categoria. Al suo fianco il principale indiziato per la maglia da titolare è Nasti.