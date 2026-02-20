Rossoneri irritati con gli arbitri, telefonata all'AIA. La Gazzetta dello Sport in apertura: "Milan indiavolato"
"Milan indiavolato" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi. Rossoneri irritati con gli arbitri, telefonata all'AIA. La direzione di gara di Mariani in Milan-Como non è piaciuta. Il club avvisa: "Basta errori". Segnalati anche altri episodi contro.
Spazio anche alle italiane in Europa e Conference League: Brann-Bologna 0-1. I rossoblù di Vincenzo Italiano vincono in Norvegia con una rete di Santiago Castro e guardano con ottimismo al passaggio agli ottavi (ritorno al Dall’Ara il 26 febbraio).
Netta vittoria della Fiorentina per 0-3 in casa dello Jagellonia con reti di Ranieri, Mandragora e Piccoli su rigore. La Viola di Paolo Vanoli domina in Polonia nel gelo di Bialystok e mette praticamente in cassaforte la qualificazione agli ottavi.
