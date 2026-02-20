Genoa, Bijlow: "Accoglienza fantastica, voglio migliorare. Fiducioso per la corsa salvezza"

"Amazing!". Così Justin Bijlow definisce la sua primissima parte di avventura al Genoa. Il portiere olandese, arrivato in rossoblù nel mercato invernale, è stato intervistato dall'edizione genovese de La Repubblica al quale ha spiegato le sue emozioni dell'esordio fra i pali della squadra di Daniele De Rossi: "Fantastico sin dal primo giorno a partire dall’accoglienza ricevuta dai compagni che è stata ottima e naturalmente dal club che mi ha aiutato su tutto

L'impatto con il calcio italiano è stato forte in quanto l'estremo difensore racconta di aver trovato un tipo di calcio differente rispetto a quello a cui era abituato: "Non solo per i nuovi compagni, ma proprio per il modo di giocare. Passo dopo passo, giorno dopo giorno, mi sento che sto tornando al livello precedente. Non posso dire di essere soddisfatto perché cerco di crescere e migliorarmi sempre. Al momento direi che è tutto ok, ma voglio crescere ancora".

E domenica al "Ferraris" arriva il Torino: "La classifica adesso è corta e siamo tutti in pochi punti. Vista da fuori è sicuramente interessante. Nelle ultime partite abbiamo dimostrato di essere a nostro agio e posso confermare che siamo molto concentrati e ci stiamo allenando duramente. Per la corsa salvezza sono fiducioso e sono convinto che abbiamo sia la squadra che lo staff tecnico per rimanere in A e ci stiamo impegnando tutti i giorni".