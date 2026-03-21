Sassuolo, al di là delle assenze nella tana della Juventus: la missione di Grosso

"Affrontiamo una squadra forte e in salute". Esordisce così in conferenza stampa ieri Fabio Grosso. Il tecnico del Sassuolo è consapevole del momento che sta attraversando la sua squadra ma non per i risultati in campo o per gli infortuni. A decimare l'organico neroverdi un'epidemia di pertosse che ha colpito la squadra e che porterà il mister degli emiliani ad avere all'Allianz Stadium diverse defezioni. Nel momento peggiore nel posto peggiore, la tana degli uomini di Luciano Spalletti cercando di fare uno sgambetto alla Signora.

Le parole di Grosso

E ancora l'allenatore ed ex campione del mondo 2006 ha commentato alla vigilia: "Sarà una partita difficile, per noi si è aggiunta qualche altra complicazione. E' stata una settimana particolare, abbastanza difficile, perché giorno dopo giorno abbiamo rimodellato i vari piani e speriamo di non doverlo più fare. Ci prepariamo a questa gara con i ragazzi a disposizione, ma abbiamo dei ragazzi in grado di poter fare partita, sappiamo che sarà difficile ma abbiamo voglia di cogliere questa opportunità, cercando di fare gara piena".

L'andamento

L’andamento del Sassuolo in questo periodo è stato molto altalenante. Da una parte le due sconfitte consecutive contro Lazio e Bologna, dall’altra le cinque vittorie in sei gare contro Cremonese, Pisa, Udinese, Verona e Atalanta (nel mezzo il pesante ko contro l’Inter) che hanno caratterizzato gli ultimi due mesi.