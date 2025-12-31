Venezia, è Ambrosino l'obiettivo per rinforzare l'attacco. Ma ci sono due club di Serie A

Il Venezia, visto il probabile addio di Daniel Fila - seguito dal Bochum in Germania, dalla Juve Stabia in Serie B e da alcuni club polacchi -, è alla ricerca di un innesto in attacco che abbia caratteristiche diverse dal ceco. Il profilo è quello di un calciatore che possa agire sia da prima punta che svariare su tutto il fronte offensivo e questo identikit porterebbe a Giuseppe Ambrosino, classe 2003 che con il Napoli ha trovato pochissimo spazio in questa stagione e che a gennaio sarà dirottato altrove per giocare con continuità.

Come riferisce Sky Sport i lagunari hanno avviato i primi contatti e sperano di poter chiudere l’operazione in prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie A dando così al giovane attaccante la possibilità di giocare con continuità e in un contesto ambizioso. Ambrosino vanta una lunga esperienza in Serie B con le maglie di Como, Cittadella, Catanzaro e Frosinone collezionando 83 presenze complessive con 10 reti.

Attenzione però alle sirene dalla Serie A dove il Cagliari del direttore sportivo Angelozzi, che lo ha avuto in Ciociaria proprio l’anno passato, e il Pisa starebbero seguendo il calciatore con interesse per potenziare i rispettivi reparti offensivi.