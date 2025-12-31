Torino, il 2026 è l'anno dello stadio di proprietà. Cairo ottimista, il sindaco conferma l'impegno

Lo stadio di proprietà per il Torino è un tema che entra ora nella sua fase decisiva, racconta Tuttosport. Lo scorso febbraio è stata approvata una delibera per la messa in vendita dell’impianto nel corso del 2026 (o potenzialmente già a fine 2025), supportata da una notizia cruciale: dal 2 luglio scorso, l’Olimpico Grande Torino è ufficialmente libero dall’ipoteca di 38 milioni che pendeva sulla struttura dal 2005.

Il presidente Urbano Cairo sembra essere arrivato "all'ultimo stadio" della sua gestione: se vorrà dotare il club di un asset fondamentale, dovrà farlo ora. Tra agosto e novembre, il patron granata ha più volte ribadito l'obiettivo di acquisire l'impianto per legarlo allo sviluppo delle strutture del club, auspicando condizioni economiche simili a quelle ottenute a suo tempo dalla Juventus. Allo stesso tempo, Cairo ha confermato la propria disponibilità a vendere il Torino, pur precisando che non vi sono trattative concrete in corso. Anche il sindaco Lo Russo ha confermato l'impegno della Città per creare le condizioni affinché lo stadio diventi di proprietà dei granata.

Nonostante i ritardi dovuti alla complessità della pratica, gli scenari per il primo semestre del 2026 restano tre: vendita del diritto di superficie per 99 anni, partenariato pubblico-privato secondo il codice dei contratti pubblici o nuova concessione in affitto pluriennale. Sullo sfondo resta la durissima contestazione della tifoseria contro la presidenza, iniziata nell'estate del 2024. L'opinione pubblica granata intravede una strategia precisa: la speranza è che Cairo acquisti lo stadio per completare il valore del club e realizzare la "madre di tutte le plusvalenze", cedendo poi la società a un potente fondo internazionale o a una multinazionale entro il 2027.