Conte: "Hojlund è fantastico, può diventare ancora più forte. Con Lukaku è fortunato..."

Non è un momento semplice per il Napoli, che deve affidarsi a qualsiasi cosa pur di venire a capo di questa situazione. Antonio Conte, alla vigilia del match contro il Copenaghen, ha spiegato così ciò che pensa del suo organico in conferenza stampa: "Abbiamo portato anche due ragazzi della Primavera... devono stare svegli e devono stare pronti perché abbiamo bisogno. Si sono allenati con noi, hanno fatto dei progressi importanti, giocare una partita nel Napoli vale giocare 30 partite in Serie B. Giocarne una in Champions forse ne vale anche 60. Quindi contenti di averli con noi e di vedere questa crescita, devono stare a disposizione pronti a dare il contributo".

Che ne pensa di Hojlund?

"Posso parlare solo in modo fantastico di Rasmus. È un ragazzo fantastico, ha soli 22 anni ma secondo me ha grande margine di miglioramento. In soli 4-5 mesi è cresciuto molto sotto l'aspetto tattico e fisico, lui capisce molto bene quando attaccare la profondità, il modo di posizionarsi con il corpo quando abbiamo la palla... è un calciatore molto importante per noi, credo che può diventare ancora più forte nel futuro. Lui deve mantenere questa mentalità, essere umile. Lui è molto umile, questo è molto importante per lui e per noi. Lui è fortunato perché può camminare insieme a un calciatore fantastico come Romelu Lukaku, che può insegnargli dalla sua esperienza. Io sono contento di lui e lo è anche Napoli, perché è un calciatore fantastico e un ragazzo fantastico".

