Atalanta, Carnesecchi: "Dobbiamo alzare i giri e darci una svegliata, ce n'è bisogno"
Il portiere dell'Atalanta Marco Carnesecchi ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la sfida esterna contro la Cremonese chiusa sull'1-1 e valevole per l’8^ giornata di Serie A.
Vi sta mancando un po' di smalto davanti?
"Stiamo bene e non è un problema solo dell'attacco, ma di tutti quanti. Dobbiamo lavorare, alzare i giri e darci una svegliata perché ne abbiamo bisogno".
Cremonese impegnativa?
"Sicuro, gli faccio i complimenti. Qui ci ho lasciato il cuore, felice dell'accoglienza e di quello che loro stanno facendo".
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
