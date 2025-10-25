Atalanta, Carnesecchi: "Dobbiamo alzare i giri e darci una svegliata, ce n'è bisogno"

Il portiere dell'Atalanta Marco Carnesecchi ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la sfida esterna contro la Cremonese chiusa sull'1-1 e valevole per l’8^ giornata di Serie A.

Vi sta mancando un po' di smalto davanti?

"Stiamo bene e non è un problema solo dell'attacco, ma di tutti quanti. Dobbiamo lavorare, alzare i giri e darci una svegliata perché ne abbiamo bisogno".

Cremonese impegnativa?

"Sicuro, gli faccio i complimenti. Qui ci ho lasciato il cuore, felice dell'accoglienza e di quello che loro stanno facendo".