Cremonese, Vardy: "Ci tenevo tanto a segnare, Serie A più tecnica e tattica della Premier"
L'attaccante della Cremonese Jamie Vardy ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match casalingo contro l’Atalanta terminato 1-1 e valido per l’8^ giornata di Serie A.
L'emozione per il tuo primo gol in Italia?
"Era un po' che non esultavo, sono molto felice. Ci tenevo tanto a segnare e cerco sempre di mettermi nelle condizioni di farlo: oggi ci sono riuscito".
Come hai trovato la Serie A?
"Campionato diverso da quello inglese, che è molto più fisico e veloce. Qui invece sono più tecnici e tattici: un bene per me, così posso crescere".
