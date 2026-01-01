Lo Spezia pronto a piazzare un altro colpo: è lo svedese Shagaxle

Il mercato dello Spezia potrebbe non essere ancora chiuso, quantomeno in entrata. Il club ligure infatti sarebbe molto vicino a chiudere per Hasme Shagaxle, centrocampista classe 2005 che al momento è svincolato e si sta allenando con l’IFK Goteborg che però non sembra avere possibilità di tesserarlo visto che gli Aquilotti avrebbero ormai trovato l’accordo con il calciatore svedese che già nella giornata odierna potrebbe sbarcare in Italia per le visite e la firma su un contratto pluriennale.

Come si legge sull’edizione on line del QN il calciatore era stato già attenzionato in passato da alcuni club italiani – Torino e SPAL su tutti – che però non avevano mai affondato il colpo come invece sta facendo lo Spezia che si assicura così un giocatore di grande prospettiva, forte fisicamente (194 cm), dotato di ottima tecnica e con un piede mancino molto interessante.

Shagaxle ha finora sempre giocato nelle serie minori svedesi indossando le maglie di BK Forward (8 presenze), Orebro Syrianska (11 gare) e soprattutto Orebro SK (49 presenze e una rete).