TMW Genoa, dopo il mercato ci sono i rinnovi: presto incontri con Martin, Ekuban e Malinovskyi

"Proteggere i pilastri della squadra". Lo dice a chiare lettere il Chief of Football Diego Lopez nel corso della conferenza stampa che va a chiudere un mese di gennaio denso di appuntamenti per il mercato invernale. Una sessione trattative che ha visto il Genoa impegnato su due fronti. In entrata sono arrivati giocatori in grado di portare quel qualcosa in più che un gruppo che già godeva della fiducia di dirigenza e allenatore. Dall'altra delle cessioni mirate a concedere a chi non ha avuto spazio in questa prima parte di stagione di avere più minutaggio.

Malinovskyi, Martin e Ekuban tre pilastri

E fanno parte dei "pilastri" dello spogliatoio rossoblù Aaron Martin, Ruslan Malinovskyi e Caleb Ekuban. L'esterno mancino spagnolo, che a Roma ha vissuto una serata difficile, è comunque un elemento importante nella scacchiera di mister De Rossi. La sua rapidità e la sua qualità palla al piede hanno fatto di lui uno dei migliori assistman della passata stagione e anche di quest'anno. Il centrocampista ucraino con il suo mancino è sempre un pericolo ogni volta che si presenta alla conclusione dalla distanza e nel match contro il Bologna è stato fondamentale il suo apporto oltre ad aver dato il via alla rimonta da 0-2 a 3-2. L'attaccante di Villafranca di Verona è rientrato alla grande dopo un infortunio con una rete in girata sempre contro i felsinei.

Presto incontri per il rinnovo

E con il mercato che si è concluso, si guarderà ai rinnovi. Martin andrà in scadenza a giugno prossimo ma nel suo contratto è presente una clausola unilaterale di rinnovo per una stagione. In scadenza nel 2027 invece quello di Malinovskyi mentre nel 2026 quello di Ekuban. Per tutti e tre però nei prossimi giorni sono previsti degli incontri per valutare un prolungamento dell'avventura all'ombra della Lanterna.