TMW Il Napoli ha provato il colpo Schade. Fumata nera per colpa dei paletti al mercato

Ve lo abbiamo anticipato negli scorsi giorni, il Napoli era sulle tracce di Kevin Schade del Brentford. Classe 2001, era già stato nel mirino del club napoletano un anno fa. A fine dicembre era riuscito a infilare una tripletta nella sfida contro il Bournemouth ed è uno dei giocatori più importanti della rosa della società londinese. Arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Friburgo, il Brentford lo ha poi acquistato per 25 milioni di euro.

Schade è stato seguito e trattato dal Napoli ma non si è potuti arrivare alla fumata bianca per... Colpa dei paletti al mercato azzurro. La questione legata al mercato a costo zero ha bloccato di fatto tutto: il Napoli, col ds Giovanni Manna (che d'estate tornerà certamente alla carica per il 2001 di Potsdam), aveva proposto un prestito con obbligo di riscatto.

Gli inglesi hanno però detto di no alla proposta del ds Manna. La trattativa si è da subito arenata, poi gli azzurri hanno virato su Alisson Santos dello Sporting che è arrivato proprio con una formula 'possibile' per il club azzurro e per i paletti legati all'indice di lavoro. Con la stessa formula, il Napoli aveva già preso in precedenza il brasiliano Giovane dall'Hellas Verona.