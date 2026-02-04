Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 3 febbraio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena, ecco le notizie più importanti

CI SIAMO PER IL RINNOVO DI YILDIZ CON LA JUVENTUS. PISA, OSCAR HILJEMARK È IL NUOVO TECNICO: CONTRATTO FINO AL 2027 CON OPZIONE. PAOLO SAMMARCO ALLENATORE AD INTERIM DELL'HELLAS VERONA. BENEDYCZAK LASCIA IL PARMA E APPRODA IN TURCHIA: È UN NUOVO GIOCATORE DEL KASIMPASA

Ci siamo per il rinnovo di contratto di Kenan Yildiz con la Juventus. Con la chiusura della sessione invernale di calciomercato delle scorse ore, la società bianconera ha scelto di dare un'indicazione chiara alle proprie priorità mettendo il prolungamento del 10 turco in cima alla lista e dando un'accelerata importante alla trattativa. Fumata bianca e firma imminenti, dicevamo. Nei prossimi giorni, salvo sorprese già entro la fine di questa settimana, Yildiz metterà nero su bianco il suo nuovo contratto con la Juventus. Una firma in arrivo che avrà nuova scadenza 30 giugno 2031 e che si porterà dietro anche un importantissimo adeguamento dal punto di vista economico. Attualmente Yildiz è legato alla Juventus da un accordo valido fino al 2029, con stipendio da 1,7 milioni di euro netti. Il prolungamento oltre ad aggiungere 2 anni come detto porterà il turco a diventare uno dei giocatori più pagati della rosa, a maggior ragione a partire da giugno quando Vlahovic saluterà la Continassa. Un segnale importantissimo da parte della Juventus, che ha raggiunto tutti gli accordi del caso con l'entourage e con la famiglia del giocatore mettendo così anche a tacere le sempre più insistenti voci di calciomercato legate alle big europee interessate a lui.

Adesso è ufficiale: Oscar Hiljemark è il nuovo tecnico del Pisa. Ad annunciarlo è stato il club toscano con il seguente comunicato: "La Società Pisa Sporting Club comunica di aver affidato l’incarico di Responsabile Tecnico della Prima squadra ad Oscar Hiljemark. Svedese, classe 1992, Oscar Hiljemark dopo una importante carriera da calciatore chiusasi ad appena 28 anni e impreziosita da un titolo Nazionale Svedese (Elfsborg 2012), una Eredivisie (PSV Eindhoven 2015) e dal titolo di Campione d’Europa Under 21 (2015) con la maglia della Nazionale Svedese con cui ha partecipato anche al Mondiale 2018 collezionando 28 presenze (2 gol), ha intrapreso nel 2021 quella da allenatore sulla panchina dell’Aalborg nella Massima Serie danese; nel 2024 il ritorno all’Elfsborg, squadra con cui colleziona due piazzamenti importanti nella Allsvenskan e 16 gare in Europa League. Oscar Hiljemark ha firmato un contratto che lo legherà al Pisa Sporting Club fino al 30 giugno 2027 con opzione".

Non sarà solo per un allenamento la permanenza di Sammarco sulla panchina gialloblù. "Hellas Verona FC comunica che la guida tecnica della Prima squadra sarà affidata ad interim a mister Paolo Sammarco", il comunicato ufficiale diramato pochi istanti fa dal club scaligero, a conferma dell'allenatore che lascia la Primavera per incaricarsi della prima squadra. "Il Club rivolge a mister Paolo Sammarco un caloroso in bocca al lupo e gli augura buon lavoro", la conclusione. Dunque starà al 42enne comasco barcamenarsi nel delicatissimo momento del Verona, in preda ad una rincorsa forsennata per raggiungere il traguardo salvezza questa stagione. Attualmente la truppa scaligera è incagliata all'ultimo posto in classifica - a pari punti con il Pisa che ha sollevato dall'incarico Gilardino - a -3 dalla Fiorentina terzultima ma soprattutto a 4 lunghezze dal primo slot utile per la tranquillità. L'ultima brutta sconfitta rimediata dai gialloblù in Serie A contro il Cagliari (4-0 in trasferta) è costata la panchina a Paolo Zanetti, esonerato dopo una stagione e mezza di incarico da tecnico dell'Hellas. Per un mandato da allenatore a lungo termine intanto restano appuntati sul taccuino due nomi precisi: Guido Pagliuca, reduce dall'esperienza in Serie B a Empoli, e Roberto D'Aversa. Quest'ultimo dal bagaglio d'esperienza considerevole visto il passato trascorso sulla panchina di Parma, Lecce ed Empoli - con il quale è retrocesso la scorsa annata.

Tramite il proprio sito ufficiale, il Parma ha comunicato la cessione di Adrian Benedyczak al Kasimpasa. In Turchia il mercato è aperto fino a domani e di conseguenza le operazioni in entrata saranno valide fino a quella data. Di seguito la nota integrale da parte dei ducali: "Parma Calcio annuncia che Adrian Benedyczak è stato ceduto in prestito al Kasımpaşa Spor Kulübü fino al termine della stagione. Il Club augura ad Adrian di continuare il suo percorso sportivo raccogliendo le migliori soddisfazioni in questa nuova esperienza professionale".

NÉ MILAN, NÉ FIORENTINA, DISASI RESTA IN PREMIER E FIRMA CON IL WEST HAM. L'AL ITTIHAD ANNUNCIA LA PARTENZA DI KANTÉ: IL FRANCESE AL FENERBAHCE IN CAMBIO DI EN-NESYRIDOPO IL NO AL PISA, JOAO PEDRO RINNOVA CON IL SAN LUIS: L'EX CAGLIARI FIRMA FINO AL 202

Alex Disasi rafforza il West Ham e la sua difesa. Il francese è stato annunciato come rinforzo per gli Hammers dopo essere stato seguito a lungo da club italiani. "Il West Ham United è lieto di annunciare l'acquisto a titolo temporaneo del difensore della Nazionale francese Axel Disasi. Il calciatore arriva dal Chelsea con la formula del prestito fino al termine della stagione 2025/26. Il ventisettenne vanta cinque presenze con la maglia della Francia e ha fatto parte della spedizione transalpina ai Mondiali FIFA 2022, conclusi al secondo posto, scendendo in campo anche nella storica finale contro l'Argentina. Nato a Parigi, Disasi ha debuttato tra i professionisti con il Paris FC, per poi vincere la Ligue 2 con il Reims. Successivamente, ha vissuto tre stagioni da protagonista con il Monaco tra Ligue 1 e competizioni europee, prima del trasferimento al Chelsea nell'estate del 2023. Con oltre 300 presenze in carriera, Disasi porta agli Hammers una vasta esperienza ai massimi livelli. Difensore centrale dominante e proattivo, è noto per la sua fisicità e per la capacità di imporsi in entrambe le aree di rigore. Il calciatore si è detto entusiasta di iniziare questa nuova avventura e non vede l'ora di mettere le sue qualità al servizio del West Ham".

Si chiude uno dei dossier più rilevanti di questo mercato invernale: N’Golo Kanté lascia ufficialmente l’Al-Ittihad ed è pronto a iniziare una nuova avventura in Turchia con la maglia del Fenerbahçe. L’annuncio è arrivato in serata direttamente dal club saudita, che ha confermato la cessione del centrocampista francese attraverso i propri canali ufficiali. Il trasferimento dell’ex Leicester e Chelsea era stato al centro di una vera e propria corsa contro il tempo. Il Fenerbahçe aveva tentato un blitz negli ultimi giorni di mercato, senza però riuscire a chiudere immediatamente l’operazione. A rallentare tutto è stato il dossier legato a Youssef En-Nesyri, il cui trasferimento inverso non era stato ratificato in tempo dalle autorità competenti, facendo slittare l’intero affare. Nelle ultime ore, però, i contatti tra i due club sono ripresi con decisione e l’intesa è stata finalmente raggiunta. I dirigenti turchi avevano già incassato il sì di Kanté, il cui contratto con l’Al-Ittihad sarebbe scaduto nel prossimo mese di giugno. Un dettaglio non secondario, considerando che il mercato in Turchia resterà aperto fino a venerdì, consentendo ai club di finalizzare operazioni anche a ridosso della chiusura. Con un comunicato secco, l’Al-Ittihad ha ufficializzato la separazione: Kanté è dunque pronto a sbarcare a Istanbul per affrontare una nuova sfida, in un campionato competitivo e ambizioso, mentre il marocchino fa il percorso inverso e sbarca in Arabia Saudita.

L’Atlético de San Luis ha ufficializzato il prolungamento contrattuale di Joao Pedro Geraldino, che continuerà la sua avventura in Messico fino al 2027. L’accordo, che arriva pochi giorni dopo la fumata nera della trattativa con il Pisa, conferma la volontà del club di puntare sulla continuità e su uno dei protagonisti assoluti dell’ultima stagione. Arrivato per il torneo Apertura 2025, l’attaccante italo-brasiliano ha avuto un impatto immediato, imponendosi rapidamente come riferimento offensivo della squadra. Fin dalle prime giornate, Joao Pedro ha messo in mostra fiuto del gol, personalità e una notevole capacità di incidere nei momenti chiave, qualità che lo hanno reso una pedina imprescindibile nello scacchiere dell’ADSL. Il suo primo campionato in Liga MX è stato da incorniciare: con 12 reti segnate, si è laureato capocannoniere del torneo, trascinando l’Atlético de San Luis e guadagnandosi il riconoscimento di uno degli attaccanti più efficaci del campionato. Numeri che raccontano solo in parte il suo contributo, fatto anche di lavoro per la squadra, sacrificio e leadership. Ad oggi, João Pedro ha collezionato 23 presenze ufficiali con il club, realizzando complessivamente 17 gol. Statistiche che certificano un rendimento costante e un’influenza decisiva sia dentro che fuori dal campo. Il rinnovo fino al 2027 rappresenta quindi una mossa strategica per il San Luis, che blinda il suo bomber e lancia un segnale chiaro in vista delle prossime stagioni: il progetto sportivo riparte da João Pedro.