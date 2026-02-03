Bologna-Milan 0-3, le pagelle: Rabiot è un cannibale. Nkunku, menomale sei rimasto

Bologna-Milan 0-3: risultato finale

Le pagelle del Milan (a cura di Giacomo Iacobellis)

Maignan 6 - La gara del Dall'Ara rappresenta una delle rare volte in cui il portiere francese non è tra i protagonisti di una vittoria rossonera. Spettatore non pagante.

De Winter 6,5 - Rowe lo punta spesso, ma alla fine non combina granché e la difesa del Milan, anche grazie al belga, non corre mai pericoli.

Gabbia 6,5 - Guida la retroguardia con personalità, invitando i compagni a mantenere la concentrazione anche sul 3-0. Sempre più leader.

Pavlovic 6,5 - Fa a sportellate con Castro vincendo praticamente ogni duello. Non ce n'è per nessuno questa sera.

Athekame 6,5 - Lo svizzero sta crescendo e anche a Bologna mostra di avere un piede molto educato, quando pennella prima un cross che Fofana indirizza fuori di testa e poi quello da cui nasce il vantaggio firmato Loftus-Cheek (Dal 67' Tomori 6 - Aiuta il Milan a passare al 5-4-1 nell'ultima mezz'ora di gioco, blindandolo ulteriormente).

Fofana 6,5 - Prima sfiora il gol con un puntuale inserimento e un colpo di testa di poco fuori, poi dà il la all'azione dello 0-1 con un blitz alla... Fofana. In mediana è un vero e proprio polpo sradica-palloni.

Modric 6,5 - Il Milan gira anche e soprattutto grazie al suo giropalla: lancia, accelera, rallenta. È un maestro di pallone, ma si sapeva già (Dal 72' Jashari 6 - Entra bene e nel finale lancia in contropiede Fullkrug che sfiora lo 0-4).

Rabiot 7,5 - Lucido nel servire a Loftus-Cheek l'assist dello 0-1 in una situazione complicata in area, è poi lesto nello sfruttare la rimessa laterale sbagliata da Miranda per involarsi verso Ravaglia e siglare lo 0-3. Cannibale.

Bartesaghi 6,5 - Spinge meno rispetto ad Athekame sulla fascia opposta, ma gioca l'ennesima gara positiva e propositiva di questa stagione. Esce nel finale per un problemino al flessore (Dall'83' Estupinan s.v.).

Loftus-Cheek 7 - Si mangia un gol tutto solo davanti a Ravaglia dopo 7 minuti, ma si fa perdonare al 20' realizzando col piattone il suo secondo centro in questo campionato. Poi, ispira Nkunku in occasione del rigore del raddoppio (Dal 66' Ricci 6 - Porta freschezza e idee in mezzo al campo, ma il Milan ha già il totale controllo del match).

Nkunku 7,5 - Illumina Loftus-Cheek con un lancio in profondità che varrebbe almeno un +1 al fantacalcio e poi ne propizia il gol dello 0-1, prima di procurarsi e trasformare lui stesso il calcio di rigore dello 0-2. "Menomale è rimasto al Milan", avranno pensato in tanti questa sera dopo avergli visto realizzare un clamoroso tunnel di suola (Dal 72' Fullkrug 6 - Nel finale va vicino due volte al poker rossonero).

Massimiliano Allegri 7 - Il suo Milan passeggia sul Bologna, mostrando la solidità difensiva e il cinismo offensivo di una grande squadra. Convince persino l'inedito tandem d'attacco, che aiuta Max a fare di necessità virtù. Gli ripetono sempre che le sue compagini vincono solo di cortomuso, ma stasera il suo Milan - senza Fullkrug per 70 minuti e senza Leao per 90 - ne fa ben tre ai rossoblù (e avrebbe potuto segnarne tanti altri).

Le pagelle del Bologna (a cura di Marco Pieracci)

Ravaglia 6 - In avvio attende al varco Loftus-Cheek per stopparlo, bypassato da Nkunku, che poi lo spiazza dal dischetto. Fa quel che può per contenere le perdite.

Zortea 5 - Puntuale nelle sovrapposizioni, mette un paio di cross interessanti ma sul giudizio pesano le tante disattenzioni: la più grave sul primo gol.

Heggem 4,5 - Serata che definire complicata è un eufemismo. Incespica goffamente e la vecchia volpe di Rabiot ringrazia, annaspa sulle altre reti.

Casale 4,5 - Rivedibile nel posizionamento difensivo, non riesce ad accorciare con i tempi giusti facendosi prendere d’infilata. Svirgola la palla del riscatto.

Miranda 4 - Athekame lo mette in difficoltà, accentuandone le carenze nella fase di copertura: non trova le contromisure per arginarne la spinta. Nonsense la rimessa laterale per completa l'opera. Dal 78' Lykogiannis sv

Freuler 5 - Sul luogo del delitto in occasione dello 0-1, anche se pare il meno responsabile. Lasciato troppo solo in mediana, viene travolto dal palleggio degli avversari. Dal 65' Moro 5 - Dentro a giochi ormai fatti, non aggiunge nulla.

Ferguson 5 - Arretra il raggio d’azione per ritrovare un po’ dello smalto perso per strada, ma fatica terribilmente anche in questa posizione: Modric fa passare in secondo piano il netto divario d’età.

Orsolini 5 - Torna titolare ma il rientro è un vero flop, Bartesaghi ne capisce con largo anticipo le intenzioni, impedendogli di lasciare il segno. Perde la palla dalla quale nasce il vantaggio. Dal 53' Bernardeschi 5 - Iniziative senza frutto.

Odgaard 5 - Non prende di sorpresa la difesa milanista: cerca ossessivamente il taglio tra le linee, a tratti anche da seconda punta, se non altro è l'unico a calciare verso la porta.

Rowe 5 - In crescita nelle recenti uscite, ma questo è un deciso passo indietro. Punta l’avversario per creare superiorità numerica, ma non lo salta mai per essere realmente incisivo. Dal 78' Cambiaghi sv

Castro 5 - Gabbia non usa le buone maniere, ne soffre la marcatura vecchio stampo dalla quale non riesce a liberarsi: servito poco e male è depotenziato e finisce con l’incupirsi. Dal 53' Dallinga 5 - Non pervenuto dalle parti di Maignan.

Vincenzo Italiano 4 - Difesa censurabile, attacco del tutto inconsistente. Il Milan archivia la pratica nel primo tempo, limitandosi a gestire la partita e arrotonda il risultato nella ripresa. Dov’è finito il Bologna capace di battere il Diavolo nella finale di Coppa Italia? Questa ne è la peggior versione.