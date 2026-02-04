Genoa, Diego Lopez ammette: "Trattenere Norton-Cuffy non è stato semplice"

Nel corso della lunga conferenza stampa post mercato di gennaio, il Chief of Football del Genoa Diego Lopez ha parlato di tantissimi temi soffermandosi anche sulle offerte respinte al mittente per Brooke Norton-Cuffy, giocatore sul quale si erano mosse anche Inter e Juventus:

In difesa avete riscattato Ostigard.

"E' stata una decisione chiara per noi perché avere un giocatore con questa esperienza, con questa autorità difensiva e che è capace di portarti a casa anche tra i cinque-sette gol su palla inattiva con questo prezzo. E' stata un'opportunità legata all'uscita di Gronbaek. Abbiamo preso Leo a condizioni più favorevoli. Leo ti dà questa gerarchia difensiva non solo fino a giugno ma anche per il futuro".

E' stato difficile trattenere Norton-Cuffy?

"Ne abbiamo parlato spesso anche prima delle partite. Devo dire che non è stato facile ma anche che abbiamo trovato giocatori che sono molto felici a Genova. Sono giocatori che non hanno chiesto di andare via, che sono rimasti con la testa sempre sul campo, sempre sulle partite. Ed è importante avere giocatori con questo livello su chi possiamo contare, giocatori interessanti per il mercato. Arrivano le squadre, fanno le offerte e noi valutiamo. E noi abbiamo valutato che era importante proteggere la squadra e questi pilastri".