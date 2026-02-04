Lookman, Mlacic e i vari casi di mercato: solo Bento e Mateta sono rimasti a piedi

Il calciomercato spesso porta a storture, forzature, situazioni che sono difficili da comprendere. Spesso è una questione di soldi, fra club. Oppure di commissioni e di cavilli. Infine di infortuni, documentazioni incerte e la necessità di fare buon viso a cattivo gioco. Alle volte i pianeti si devono allineare per trovare la giusta conclusione. In altre è più semplice e basta poco.

Lookman ha avuto una big dopo la scorsa estate, quando poteva firmare un contratto da 5 milioni annui all'Inter, prendendone circa 6,5 - più bonus - dall'Atletico Madrid. Il Fenerbahce si sarebbe spinto a nove, ma può essere soddisfatto. Bento, al contrario, ne percepisce 12 e poteva finire al Genoa a prenderne molti meno, sperando invece in un salto in una big, ma un cartellino rosso lo ha fermato. Mateta ha un problema al ginocchio, ma c'erano problemi di commissioni (e non è colpa del Milan) e sarebbe stato curioso vedere come sarebbe finita senza la questione infortunio.

Mlacic non ha mai scelto l'Inter, preferendo un club medio alto per passare dall'Hajduk al grande calcio. En Nesyri ha rifiutato la Juve perché in Turchia percepiva altri 17,5 milioni in tre anni e mezzo, spostare tutto per qualche mese e senza la sicurezza di cambiare non era la scelta migliore. A quel punto meglio l'Al Ittihad, nello scambio con Kantè, arrivato solamente ieri sera. Douglas Luiz è tornato all'Aston Villa - ritornando titolare - infine Giovane è stato pagato 20 milioni... Diciotto di bonus.