Focus TMW Serie C, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra

Quello di Serie C è un mercato enorme, per il movimento calcistico italiano. Sessanta società, molte di più del complesso delle due serie maggiori, e una miriade di operazioni in ogni sessione di trasferimento. In questo articolo trovi una tabella completa e aggiornata con tutte le operazioni di mercato della Serie C, dalle ufficialità agli affari chiusi, con acquisti, cessioni e prestiti suddivisi squadra per squadra. Un punto di riferimento per tifosi e addetti ai lavori per monitorare le strategie dei club, seguire i movimenti più importanti e capire come si stanno ridefinendo gli equilibri della terza serie.

GIRONE A

AlbinoLeffe

Acquisti: Giacomo Sciacca (svincolato), Sevo Ciko (definitivo, Latina), Fabrizio Franchini (definitivo, Brusaporto)

Cessioni: Amadou Sarr (prestito, Campobasso), Sebastiano Svidercoschi (prestito, Treviso), Kevin Lekaj (prestito, Leon)

Alcione Milano

Acquisti: Mattia Tordini (definitivo, Lecco), Vincenzo Plescia (prestito, Sorrento), Francesco Raffaelli (prestito, Bologna), Tommaso Caremoli (rientro prestito, Vado)

Cessioni: Luigi Samele (definitivo, Giana Erminio), Tommaso Caremoli (prestito, Oltrepò)

Arzignano Valchiampo

Acquisti: Tommaso Bertini (prestito, Atalanta), Samuel John Nwuachukwu (prestito, Hellas Verona), Giovanni Perini (prestito, Cesena)

Cessioni: Alessandro Coppola (definitivo, Birkirkara), Manuel Antoniazzi (definitivo, Luparense), Manfredi Nespola (risoluzione prestito, Palermo)

Cittadella

Acquisti: Stefano Negro (risoluzione prestito, Trapani), Gianluca Saro (prestito, Cremonese), Andrea Ghezzi (definitivo, Renate), Riccardo Stronati (definitivo, Crotone), Andrea Zilio (prestito, Cremonese), Gabriele Perretta (prestito, Pontedera)

Cessioni: Stefano Negro (definitivo, Casarano), Destiny Egharevba (prestito con obbligo, Giugliano), Jacopo Desogus (prestito, Pro Patria), Matteo Cardinali (definitivo, Reggiana), Riccardo De Zen (definitivo, Renate), Mattia Gaddini (prestito, Carpi)

Dolomiti Bellunesi

Acquisti: Alberto Lattanzio (definitivo, Torres), Francesco Pio Petito (svincolato), Tommaso Pittino (prestito, Genoa), Alessio Vacca (prestito, Juventus NG), Francesco Migliardi (definitivo, Pontedera)

Cessioni: Massimiliano Piazza (risoluzione), Noah Mutanda (risoluzione prestito, Avellino), Thomas Scapin (prestito, Bra)

Giana Erminio

Acquisti: Luigi Samele (definitivo, Alcione Milano), Alessandro Galeandro (prestito, Lecco), Paolo Cannistrà (definitivo, Bra)

Cessioni: Mattia Alborghetti (definitivo, Virtus Entella), Andrea Capelli (prestito, Folgore Caratese), Alessandro Lamesta (definitivo, Union Brescia)

Inter U23

Acquisti: Leon Jakirovic (definitivo, Dinamo Zagabria)

Cessioni: -

Lecco

Acquisti: Damiano Basili (prestito, Reggiana), Edoardo Duca (prestito, Juve Stabia), Enrico Di Gesù (risoluzione prestito, Pergolettese), Sean Parker (definitivo, Pergolettese), Oliver Urso (prestito, Reggiana)

Cessioni: Marco Frigerio (definitivo, Sudtirol), Mattia Tordini (definitivo, Alcione Milano), Alessandro Galeandro (prestito, Giana Erminio), Enrico Di Gesù (prestito, Siracusa)

Lumezzane

Acquisti: Riccardo Stivanello (prestito, Bologna), Vincenzo Colangiuli (prestito, Bari),Gennaro Anatriello (prestito, Bologna)

Cessioni: Edoardo Ferretti (prestito, Pro Palazzolo), Simone Cantamessa (risoluzione prestito, Union Brescia), Cesare Pogliano (definitivo, Pro Patria), Marco Pagliari (definitivo, Ternana)

Novara

Acquisti:

Cessioni: Luca Ghiringhelli (definitivo, Pavia), Gracien Deseri (prestito, Cairese), Giovanni Perini (risoluzione prestito, Cesena)

Ospitaletto

Acquisti: Giacomo Maucci (prestito, Pisa), Luca Maffioletti (definitivo, Pro Sesto), Simone Cortese (prestito, Picerno), Mateo Scheffer Bracco (prestito, Carrarese), Pietro Tornaghi (prestito, Atalanta)

Cessioni: Vladislav Nahrudnyy (risoluzione prestito, Cremonese), Alessandro Orlandi (risoluzione prestito, Union Brescia), Francesco Raffaelli (risoluzione prestito, Bologna), Georgi Tunjov (definitivo, Pro Patria), Saer Diop (risoluzione prestito, Union Brescia)

Pergolettese

Acquisti: Alessandro Orlandi (prestito, Union Brescia), Edoardo Meconi (prestito, Genoa), Tomi Petrovic (prestito, Juve Stabia), Etienne Catena (prestito, Siracusa), Mattia Rossetti (definitivo, Sarnese)

Cessioni: Giacomo Tomaselli (definitivo, Latina), Enrico Di Gesù (risoluzione prestito, Lecco), Sean Parker (definitivo, Lecco), Francesco Sartori (risoluzione prestito, Parma)

Pro Patria

Acquisti: Jacopo Desogus (prestito, Cittadella), Cesare Pogliano (definitivo, Lumezzane), Georgi Tunjov (definitivo, Ospitaletto), Jacopo Frosali (prestito, Pisa), Gian Filippo Felicioli (definitivo, Foggia), Andrea Sala (definitivo, Crotone)

Cessioni: Niccolò Bagatti (prestito, Monopoli), Christian Dimarco (prestito, Foggia), Simone Andrea Ganz (prestito, Piacenza)

Pro Vercelli

Acquisti: Mattia Del Favero (svincolato), Iacopo Regonesi (prestito, Atalanta), Clemente Perotti (definitivo, Juventus NG), Adam Boufandar, (definitivo, Juventus), Antonio Satriano (definitivo, Heracles Almelo)

Cessioni: Lorenzo Tarantola (prestito, Sestri Levante), Andrei Anton (risoluzione), Giuseppe Coppola (definitivo, Picerno), Simone Emmanuello (risoluzione)

Renate

Acquisti: Endri Muhameti (prestito, Atalanta), Filippo Vesentini (prestito, Union Brescia), Mbarik Fall (svincolato), Joseph Ekuban (definitivo, Latina), Riccardo De Zen (definitivo, Cittadella)

Cessioni: Aristidi Kolaj (risoluzione), Marco Bosisio (risoluzione), Francesco Di Nolfo (risoluzione), Andrea Ghezzi (definitivo, Cittadella)

Trento

Acquisti: Marco Ladisa (prestito, Venezia), Pietro Candelari (prestito, Spezia), Edoardo Mariani (definitivo, Vis Pesaro), Sheriff Kassama (risoluzione prestito, Bari)

Cessioni: Pablo Mangiaracina-Lopez (risoluzione prestito, Padova), Daniel Cappelletti (definitivo, Vicenza), Lorenzo Rubboli (risoluzione prestito, Imolese), Edoardo Meconi (risoluzione prestito, Genoa), Edoardo Mariani (prestito, Vis Pesaro), Sheriff Kassama (risoluzione prestito, Juve Stabia)

Triestina

Acquisti: Hudson Thomas Davis (prestito, Sabadell), Simone Ascione (prestito, Venezia), Gianmarco Begheldo (prestito, Cosenza)

Cessioni: Artur Ionita (definitivo, Arezzo), Sofian Kiyine (definitivo, Royal Stockay), Domen Crnigoj (definitivo, SudTirol), Teoman Gunduz (definitivo, Juventus Next Gen), Andrea Moretti (prestito, Cosenza)

Union Brescia

Acquisti: Simone Cantamessa (risoluzione prestito, Lumezzane), Manuel Marras (definitivo, Reggiana), Alessandro Orlandi (risoluzione prestito, Ospitaletto), Alessandro Lamesta (definitivo, Giana Erminio), Valerio Crespi (prestito, Avellino), Alessandro Mallamo (prestito con diritto di opzione e obbligo, SudTirol), Lorenzo Moretti (prestito con obbligo, Cremonese)

Cessioni: Alessandro Orlandi (prestito, Pergolettese), Filippo Vesentini (prestito, Renate), Elia Giani (risoluzione prestito, Pisa), Alessandro Pilati (prestito, Virtus Entella), Saer Diop (prestito. Sorrento)

Vicenza

Acquisti: Daniel Cappelletti (definitivo, Trento), Federico Tonin (definitivo, Bologna)

Cessioni: Stefano Cester (prestito, Giugliano), Mattia Mogentale (definitivo, Team Altamura), Nicholas Fantoni (definitivo, Team Altamura)

Virtus Verona

Acquisti: Iacopo Cernigoi (svincolato), Gianmarco Ingrosso (svincolato)

Cessioni: Danilo Bulevardi (risoluzione), Cristian Odogwu (prestito, Vigasio), Riccardo Lodovici (prestito, Ternana)

GIRONE B

Arezzo

Acquisti: Alessandro Arena (definitivo, Pisa), Mauro Coppolaro (definitivo, Salernitana), Artur Ionita (definitivo, Triestina), Matteo Cortesi (definitivo, Carpi), Matias Casarosa (definitivo, Pisa), Gianluca Di Chiara (definitivo, Catanzaro)

Cessioni: Francesco Dell'Aquila (risoluzione prestito, Torino), Matteo Arena (definitivo, Salernitana), Marco Meli (risoluzione prestito, Juve Stabia)

Ascoli

Acquisti: Francesco Galuppini (definitivo, Mantova), Tommaso Milanese (riscatto, Cremonese)

Cessioni: Francesco Cozzoli (prestito, Trapani)

Bra

Acquisti: Daniel Armstrong (prestito, Atalanta), Mattia Leoncini (svincolato), Alexandru Capac (prestito, Atalanta), Lorenzo Milani (prestito, Heracles Almelo), Mattia Pretato (svincolato), Thomas Scapin (prestito, Dolomiti Bellunesi)

Cessioni: Vittorio Chiabotto (fine prestito, Spezia), Paolo Cannistrà (definitivo, Giana Erminio), Elios Minaj (definitivo, Cavese)

Campobasso

Acquisti: Amadou Sarr (prestito con riscatto e controriscatto, AlbinoLeffe), Davide Agazzi (definitivo, Benevento), Riccardo Forte (risoluzione prestito, Carpi), Edoardo Olivieri (prestito, Modena)

Cessioni: Luca Nocerino (definitivo, Foggia), Matteo Lanza (prestito Nissa), Nicolò Armini (risoluzione prestito, Crotone), Riccardo Forte (prestito, Trapani), Tommaso Ravaglioli (risoluzione prestito, Bologna)

Carpi

Acquisti: Filippo Puletto (definitivo, Pianese), Elia Giani (prestito, Pisa), Mattia Gaddini (prestito, Cittadella), Mattia Benvenuto (prestito, Spezia)

Cessioni: Raffaele Visani (prestito, Luparense), Mohamed Toure (prestito, Correggese), Matteo Cortesi (definitivo, Arezzo), Riccardo Forte (risoluzione prestito, Campobasso), Alessio Arcpinto (prestito, Varesina)

Forlì

Acquisti: Luigi Palomba (prestito, Virtus Entella), Matteo Onofri (prestito, Spezia), Carlo Ilari (prestito, Ravenna), Abdel Zagre (prestito, Ravenna), Jacopo Scaccabarozzi (definitivo, Pontedera)

Cessioni: Francesco Manuzzi (prestito, Piacenza), Stefano Pellizzari (risoluzione), Simone Saporetti (risoluzione), Christian Scorza (prestito, Recanatese), Giacomo Graziani (prestito, Sammaurese)

Gubbio

Acquisti: Federico Mastropietro (prestito, Pineto), Ivan Varone (prestito, Salernitana)

Cessioni: Marco Spina (prestito, Pineto), Christian Tommasini (definitivo, Foggia), Ousmane Niang (risoluzione prestito, Modena)

Guidonia Montecelio

Acquisti: Ernesto Starita (prestito, Benevento), Paolo Frascatore (definitivo, Salernitana), Orlando Viteritti (definitivo, Monopoli), Diego Zuppel (definitivo, Trapani), Michele Avella (definitivo, Palermo)

Cessioni: Walter Coscia (risoluzione prestito, Gelbison), Emanuele Mastrangelo (prestito, Taranto)

Juventus Next Gen

Acquisti: Teoman Gunduz (definitivo, Triestina), Gabriele Mulazzi (prestito, Sion), Adin Licina (definitivo, Bayern Monaco), Justin Oboavwoduo (definitivo, Manchester City)

Cessioni: Valdes Ngana (prestito, Rapperswil-Jona), Alessio Vacca (prestito, Dolomiti Bellunesi), Clemente Perotti (definitivo, Pro Vercelli), Alvin Okoro (risoluzione prestito, Venezia)

Livorno

Acquisti: Gregorio Luperini (prestito, Catania), Nicola Falasco (svincolato), Lorenzo Malagrida (definitivo, Sampdoria), Michele Camporese (svincolato), Lorenzo Tosto (prestito, Empoli)

Cessioni: Moussa Seck Ndoye (prestito, Albalonga), Alessandro Malva (risoluzione), Alessandro Calvosa (prestito, Chieti), Antonio Cioffi (fine prestito, Napoli), Samuel John Nwachukwu (risoluzione prestito, Hellas Verona), Andrea Fancelli (definitivo, Pontedera), Edoardo Antoni (definitivo, Monopoli)

Perugia

Acquisti: Alessio Nepi (definitivo, Giugliano), Diego Stramaccioni (definitivo, Trapani), Don Bolsius (definitivo, Sorrento), Luigi Canotto (definitivo, Trapani), Valerio Verre (svincolato), Riccardo Ladinetti (prestito, Pontedera), Matteo Polizzi (rientro prestito, Perugia)

Cessioni: Roberto Ogunseye (fine prestito, Cesena), Federico Giraudo (definitivo, Casarano), Emanuele Torrasi (definitivo, Juve Stabia), Ryder Matos (definitivo, Trapani), Moustapha Yabre (prestito, Cavese), Giovanni Giunti (definitivo, Padova), Jeremie Broh (definitivo, Giugliano)

Pianese

Acquisti: Matteo Colombo (definitivo, Atalanta U23)

Cessioni: Filippo Puletto (definitivo, Carpi), Tommaso Bertini (risoluzione prestito, Atalanta)

Pineto

Acquisti: Silvano Biggi (Juventus), Marco Spina (Gubbio), Davide Giannini (prestito, Pescara), Saad El Haddad (prestito, Venezia), Erdis Kraja (prestito, Pescara)

Cessioni: Giovanni Bruzzaniti (definitivo, Catania), Federico Mastropietro (Gubbio), Thiago Capomaggio (definitivo, Siracusa)

Pontedera

Acquisti: Luca Piana (definitivo, Cavese), Andrea Caponi (definitivo, Massese), Francesco Dell'Aquila (prestito, Torino), Philip Yeboah (prestito, Monopoli), Guillermo Wagner (definitivo, Montevideo Wanderers), Jeremy Mbambi (prestito, Pisa), Sanasi Sy (svincolato), Umberto Saracco (svincolato), Adrian Raychev (prestito, Pisa), Daniel Leo (prestito, Crotone), Andrea Fancelli (definitivo, Livorno), Louis Thomas Buffon (prestito, Pisa), Thiago Lugano (prestito, Beerschot VA), Motiejus Sapola (definitivo, Pisa)

Cessioni: Michele Tempre (risoluzione prestito, Empoli), Edoardo Vona (prestito, Folgore Caratese), Ousmane Gueye (prestito, Cannara), Simone Milazzo (prestito, San Marino), Giuseppe Battimelli (risoluzione prestito, Bologna), Tommaso Vannucchi (risoluzione prestito, Fiorentina), Mattia Pretato (risoluzione), Francesco Migliardi (definitivo, Dolomiti Bellunesi), Andrea Coviello (prestito, Cannara), Riccardo Bassanini (risoluzione prestito, Pisa), Gabriele Perretta (prestito, Cittadella), Riccardo Ladinetti (prestito, Perugia), Jacopo Scaccabarozzi (definitivo, Forlì), Matteo Polizzi (risoluzione prestito, Perugia), Jacopo Tarantino (risoluzione prestito, Fiorentina)

Ravenna

Acquisti: Jonathan Italeng (prestito, Atalanta), Manuel Fischnaller (definitivo, Trapani), Cristiano Bani (definitivo, Mantova), Giacomo Poluzzi (definitivo, Sudtirol)

Cessioni: Lorenzo Menegazzo (risoluzione prestito, Bologna), Carlo Ilari (prestito, Forlì), Abdel Zagre (prestito, Forlì), Daniele Borra (Sudtirol), Pierluca Luciani (prestito, Torres)

Sambenedettese

Acquisti: Edoardo Lonardo (prestito, Atalanta Under 23), Tomas Lepri (prestito, Reggiana), Vittorio Parigini (svincolato), Matteo Stoppa (prestito, Catania)

Cessioni: Nouhan Tourè (prestito, L'Aquila), Nazareno Battista (prestito, Ancona), Riccardo Vesprini (prestito, Giulianova), Flavio Tataranni (prestito, Notaresco), Alessandro Sbaffo (risoluzione), Luca Napolitano (definitivo, Trapani)

Ternana

Acquisti: Giuseppe Panico (prestito con obbligo, Avellino), Zan Majer ((prestito con obbligo, Mantova), Mattia Aramu (svincolato),Marco Pagliari (definitivo, Lumezzane), Adi Kurti (prestito, Hellas Verona), Riccardo Lodovici (prestito, Virtus Verona)

Cessioni: Denis Franchi (prestito, Potenza), Giuseppe Loiacono (definitivo, Potenza), Côme Bianay Balcot (risoluzione prestito, Torino), Marco Valenti (prestito, Poggibonsi), Mert Durmush (risoluzione prestito, Pisa)

<Torres

Acquisti: Gabriel Iovieno (risoluzione prestito, Barletta), Gianmaria Zanandrea (svincolato), Matteo Baldi (prestito, Juve Stabia), Daniele Sorrentino (definitivo, Cavese), Pierluca Luciani (prestito, Ravenna)

Cessioni: Ernesto Starita (risoluzione prestito, Benevento), Alberto Lattanzio (definitivo, Dolomiti Bellunesi), Mario Mercadante (definitivo, Casarano), Mateo Scheffer Bracco (risoluzione prestito, Carrarese), Michele Carboni (prestito, Hamrun Spartans), Antonino Musso (prestito, Crotone)

Vis Pesaro

Acquisti: Juan Ignacio Molina (risoluzione prestito, Siracusa), Marcello Piras (definitivo, Catanzaro), Alessandro Rizza (definitivo, Lascaris Pianezza), Gioacchino Barranco (definitivo, Torino), Edoardo Mariani (prestito, Venezia), Mert Durmush (prestito, Pisa), Michael Munari (definitivo, SP Tre Penne)

Cessioni: Juan Ignacio Molina (definitivo, Salernitana), Simone Consalvi (prestito, Ischia), Matteo Schiavon (prestito, Conegliano), Christian Nina (prestito, Trapani), Roberts Bocs (risoluzione anticipata, Pisa), Edoardo Mariani (definitivo, Venezia), Santino Tombesi (prestito, Enna), Maxim Schirliu (definitivo, Palermo), Davide Stabile (definitivo, Virtus Entella)

GIRONE C

Atalanta U23

Acquisti: Simone Panada (prestito, Venezia), Emanuele Zanaboni (definitivo, Casarano), Siren Diao (rientro prestito, Cesena)

Cessioni: Edoardo Lonardo (prestito, Sambenedettese), Matteo Colombo (definitivo, Pianese), Simone Panada (definitivo, Venezia), Siren Diao (prestito, Mirandes)

Audace Cerignola

Acquisti: Leonardo Di Tommaso (prestito, Lazio), Alessandro Russo (prestito, Sassuolo), Alessandro Bassino (prestito, Juventus), Antonio Pio Iervolino (prestito, Salernitana), Jacopo Tarantino (prestito, Fiorentina)

Cessioni: Michele Emmausso (definitivo, Cosenza), Luigi Cuppone (definitivo, Virtus Entella),

Benevento

Acquisti: Riccardo Iacoponi (risoluzione prestito, Prato), Luca Caldirola (definitivo, Folgore Caratese), Christian Kouan (definitivo, Cosenza), Mario Perlingieri (rientro prestito, Crotone)

Cessioni: Riccardo Iacoponi (prestito, Heraclea), Davide Agazzi (definitivo, Campobasso), Mario Perlingieri (prestito, Cosenza), Angelo Viscardi (prestito, Casertana)

Casarano

Acquisti: Marco Ferilli (risoluzione prestito, Vibonese), Stefano Negro (definitivo, Cittadella), Federico Giraudo (definitivo, Perugia), Francesco Grandolfo (definitivo, Trapani), Mario Mercadante (definitivo, Torres), Giulio Patrignani (prestito, Cremonese), Matteo Bachini (definitivo, Potenza), Andrea Santarcangelo (definitivo, Picerno)

Cessioni: Antonio Guastamacchia (definitivo, Taranto), Milos Milicevic (prestito, Heraclea), Diego Malagnino (prestito, Barletta), Emanuele Zanaboni (definitivo, Atalanta U23), Vincenzo Millico (prestito, Team Altamura)

Casertana

Acquisti: Karlo Butic (definitivo, FK Sarajevo), Coli Saco (prestito, Napoli), Stefano Girell (prestito, Sampdoria), Angelo Viscardi (prestito, Benevento)

Cessioni: Fabian Patriarca (prestito, Afragolese), Matteo Falasca (prestito, Team Altamura), Leonardo Di Tommaso (fine prestito, Lazio), Ciro Capasso (risoluzione)

Catania

Acquisti: Giovanni Bruzzaniti (definitivo, Pineto), Fabio Ponsi (definitivo, Modena), Mirko Miceli (definitivo, Monopoli), Giovanni Di Noia (definitivo, Trapani)

Cessioni: Gregorio Luperini (prestito, Livorno), Matteo Stoppa (prestito, Sambenedettese), Francesco Manganaro (prestito, Enna)

Cavese

Acquisti: Elia Visconti (definitivo, San Marino), Marlon Ubani (prestito, Lecce), Sveinn Aron Gudjohnsen (definitivo, Sarpsborg), Amara Konate (risoluzione prestito, Nocerina), Moustapha Yabre (prestito, Perugia), Carmine Imparato (risoluzione prestito, Boys Caivanese), Elios Minaj (definitivo, Bra), Alex Sposito (prestito, Trapani), Raffaele Maria Di Costanzo (prestito, Avellino)

Cessioni: Federico D'Incoronato (prestito, Ancona), Angelo Guida (prestito, Reggina), Elvaris Suplja (prestito, Fidelis Andria), Amara Konate (risoluzione prestito, Nocerina), Daniele Sorrentino (definitivo, Torres), Amara Konate (prestito, L'Aquila), Andrea Pelamatti (prestito, Pro Palazzolo), Mario Barone (prestito, Termoli), Ignazio Natale (prestito, Palmese)

Cosenza

Acquisti: Michele Emmausso (definitivo, Audace Cerignola), Pietro Ciotti (definitivo, Trapani), Racine Ba (definitivo, Siracusa), Jaime Baez (svincolato), Tommaso Vannucchi (prestito, Fiorentina), Nicola Pintus (prestito, Cagliari), Andrea Moretti (prestito, Triestina), Mario Perlingieri (prestito, Benevento), Riccardo Palmieri (definitivo, Trapani)

Cessioni: Lucio Bonofiglio (prestito, ACR Messina), Thomas Silvestri (prestito, Milazzo), Christian Dalle Mura (definitivo, Juve Stabia), Antonio Barone (prestito, Sarnese), Manuel Ricciardi (prestito, Juve Stabia), Jahce Novello (prestito, Legnago), Gianmarco Begheldo (prestito, Triestina), Christian Kouan (definitivo, Benevento)

Crotone

Acquisti: Antonio Energe (definitivo, Picerno), Mattia Novella (definitivo, Potenza), Angelo Veltri (prestito con diritto di riscatto, Picerno), Nicolò Armini (risoluzione, prestito, Campobasso), Marco Meli (prestito, Juve Stabia), Diego Russo (definitivo, Sorrento), Mario Perlingieri (risoluzione prestito, Benevento), Antonino Musso (prestito, Torres)

Cessioni: Filippo Berra (definitivo, Salernitana), Federico Ricci (definitivo, Sorrento), Jacopo Murano (definitivo, Potenza), Daniel Leo (prestito, Pontedera), Riccardo Stronati (definitivo, Cittadella), Andrea Sala (definitivo, Aurora Pro Patria)

Foggia

Acquisti: Luca Nocerino (definitivo, Campobasso), Lorenzo Menegazzo (prestito, Bologna), Maxime Giron (definitivo, Trapani), Gianmarco Cangiano (prestito, Pescara), Christian Tommasini (definitivo, Gubbio), Christian Dimarco (prestito, Aurora Pro Patria), Riccardo Brosco (definitivo, Pescara), Michael Liguori (definitivo, Salernitana)

Cessioni: Ciro Panico (definitivo, Giugliano), Giuseppe Pellegrino (prestito, Heraclea), Luca De Simone (prestito, Manfredonia), Daniel Fossati (risoluzione prestito, Genoa), Cheikh Sylla (definitivo, Latina), Gabriele Morelli (prestito, Trapani), Till Winkelmann (prestito, Trapani), Gian Filippo Felicioli (definitivo, Aurora Pro Patria)

Giugliano

Acquisti: Pedro Justiniano (definitivo, Vaasan Palloseura), Matteo Marchisano (prestito, Avellino), Giovanni Volpe (prestito, Catanzaro), Ciro Panico (definitivo, Foggia), Roberto Ogunseye (prestito, Cesena), Destiny Egharevba (prestito con obbligo, Cittadella), Stefano Cester (prestito, Vicenza), Stefano Greco (prestito, Audace Cerignola), Lorenzo Santarelli (definitivo, NovaRomentin), Jeremie Broh (definitivo, Perugia), Mattia Bozza (prestito, Cremonese)

Cessioni: Moussadja Njambe (prestito, Teramo), Alessio Nepi (definitivo, Perugia), Dario Del Fabro (risoluzione), Matteo Milan (risoluzione prestito, Pescara), Davide Acampa (prestito, Nocerina)

Latina

Acquisti: Antonio De Cristofaro (prestito, Avellino), Sonny D'Angelo (definitivo, Avellino), Iacopo Lipani (prestito, Virtus Entella), Giacomo Tomaselli (definitivo, Pergolettese), Luigi Carillo (definitivo, Sorrento), Antonio Cioffi (prestito, Napoli), Cheikh Sylla (definitivo, Foggia)

Cessioni: Iacopo Ragonesi (risoluzione anticipata, Atalanta), Sevo Ciko (definitivo, AlbinoLeffe), Orazio Pannitteri (prestito, Siracusa), Giovanni Farneti (prestito, Cannara), Joseph Ekuban (definitivo, Latina), Luca Gagliano (prestito, Desenzano), Diego Catasus (prestito, Vibonese)

Monopoli

Acquisti: Niccolò Bagatti (prestito, Pro Patria), Claudio Manzi (prestito, Avellino), Alessandro Vinciguerra (prestito, Cagliari), Giacomo Fedel (prestito con diritto di riscatto, Mantova), Edoardo Antoni (definitivo, Livorno)

Cessioni: Giovanni Volpe (risoluzione prestito, Catanzaro), Orlando Viteritti (definitivo, Guidonia Montecelio), Christian Sibilano (prestito, San Marino), Mirko Miceli (definitivo, Catania), Antonio Imputato (definitivo, Modena)

Picerno

Acquisti: Francesco Rillo (definitivo, Benevento), Dario Del Fabro (svincolato), Daniele Franco (svincolato), Mamadou Kanoute (prestito con diritto di riscatto, Trapani), Giuseppe Coppola (definitivo, Pro Vercelli)

Cessioni: Simone Cortese (prestito, Ospitaletto), Vincenzo Ragone (prestito, Barletta), Antonio Energe (definitivo, Crotone), Vittorio Graziani (prestito, Paganese), Marco Perri (prestito, Trapani), Angelo Veltri (prestito con diritto di riscatto, Crotone), Emanuele Santaniello (risoluzione), Alessandro Vimercati (risoluzione prestito, SudTirol), Andrea Santarcangelo (definitivo, Casarano)

Potenza

Acquisti: Denis Franchi (prestito, Ternana), Giuseppe Loiacono (definitivo, Ternana), Jacopo Murano (definitivo, Crotone), Niko Kirwan (definitivo, Trapani), Marco Delle Monache (prestito, Lecce)

Cessioni: Giacomo Sciacca (risoluzione), Fabrizio Alastra (risoluzione), Mattia Novella (definitivo, Cosenza), Gennaro Anatriello (risoluzione prestito, Bologna), Matteo Bachini (definitivo, Casarano)

Salernitana

Acquisti: Giuseppe Carriero (definitivo, Trapani), Filippo Berra (definitivo, Crotone), Matteo Arena (definitivo, Arezzo), Juan Ignacio Molina (definitivo, Vis Pesaro), Emmanuel Gyabuaa (prestito, Atalanta), Facundo Lescano (prestito con obbligo, Avellino), Mirko Antonucci (prestito, Spezia)

Cessioni: Paolo Frascatore (definitivo, Guidonia Montecelio), Mauro Coppolaro (definitivo, Arezzo), Marlon Ubani (risoluzione prestito, Lecce), Ivan Varone (prestito, Gubbio), Antonio Pio Iervolino (prestito, Audace Cerignola), Borna Knezovic (risoluzione prestito, Sassuolo), Michael Liguori (definitivo, Foggia)

Siracusa

Acquisti: Gabriel Arditi (prestito, Catanzaro), Orazio Pannitteri (prestito, Latina), Alessandro Sbaffo (svincolato), Thiago Capomaggio (definitivo, Pineto), Enrico Di Gesù (prestito, Lecco), Sebastiano Di Paolo (prestito, Cagliari), Jacopo Simonetta (prestito, Como), Andrea Marafini (definitivo, Vibonese)

Cessioni: Giuliano Alma (risoluzione), Dimo Krastev (risoluzione prestito, Fiorentina), Racine Ba (definitivo, Cosenza), Vittorio Parigini (risoluzione), Juan Ignacio Molina (risoluzione prestito, Vis Pesaro), Jacopo Frosali (risoluzione prestito, Pisa), Etienne Catena (prestito, Pergolettese), Sebastiano Di Paolo (definitivo, Cagliari), Motiejus Sapola (risoluzione prestito, Pisa)

Sorrento

Acquisti: Matteo Milan (prestito, Pescara), Federico Ricci (definitivo, Crotone), Leonardo Capezzi (definitivo, Carrarese), Saer Diop (prestito, Union Brescia), Denis Portanova (definitivo, Virtus Entella),

Cessioni: Luigi Carillo (definitivo, Latina), Vincenzo Plescia (prestito, Alcione Milano), Don Bolsius (definitivo, Perugia), Diego Russo (definitivo, Crotone)

Team Altamura

Acquisti: Fabrizio Alastra (svincolato), Matteo Falasca (prestito, Casertana), Mattia Mogentale (definitivo, Vicenza), Nicholas Fantoni (definitivo, Vicenza), Vincenzo Millico (prestito, Casarano), Enrico Silletti (prestito, Padova), Chec Bebel Doumbia (prestito, Genoa)

Cessioni: Daniele Franco (risoluzione), Franco Lepore (definitivo, Folgore Caratese), Pasqualino Ortisi (definitivo, Trapani), Enrico Silletti (definitivo, Padova), Chec Bebel Doumbia (definitivo, Genoa)

Trapani

Acquisti: Bogdan Stauciuc (definitivo, Fasano), Angelo Vapore (prestito, Hellas Verona), Salvatore Di Mitri (prestito, Palermo), Pasqualino Ortisi (definitivo, Team Altamura), Christian Nina (prestito, Vis Pesaro), Luca Napolitano (definitivo, Sambenedettese), Giuseppe Battimelli (prestito, Bologna), Marco Perri (prestito, Picerno), Ryder Matos (definitivo, Perugia), Alessandro Vimercati (prestito, SudTirol), Riccardo Forte (prestito, Campobasso), Francesco Cozzoli (prestito, Ascoli), Gabriele Morelli (prestito, Foggia), Diego Marcolini (prestito, Padova), Till Winkelmann (prestito, Foggia), Borna Knezovic (prestito, Sassuolo)

Cessioni: Pietro Ciotti (definitivo, Cosenza), Giuseppe Carriero (definitivo, Salernitana), Stefano Negro (risoluzione prestito, Cittadella), Francesco Grandolfo (definitivo, Casarano), Diego Zuppel (definitivo, Guidonia Montecelio), Mamadou Kanoute (prestito con diritto di riscatto, Picerno), Diego Stramaccioni (definitivo, Perugia), Manuel Fischnaller (definitivo, Ravenna), Maxime Giron (definitivo, Foggia), Giovanni Di Noia (definitivo, Catania), Luigi Canotto (definitivo, Perugia), Alex Sposito (prestito, Cavese), Diego Marcolini (definitivo, Padova), Niko Kirwan (definitivo, Potenza), Riccardo Palmieri (definitivo, Cosenza)