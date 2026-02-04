Come sono cambiate le 20 squadre di Serie B dopo il mercato: tutti i movimenti
Lunedì si è concluso il calciomercato anche in Serie B con tanti movimenti in entrate e in uscita che in alcuni casi hanno completamente ridisegnato le formazioni viste fino al termine del 2025 e in altri invece puntellato delle rose che non avevano bisogno di essere rivoluzionate per continuare a fare bene in campionato. Di seguito i punti squadra per squadra con il riepilogo di tutte le operazioni:
Avellino, mercato di rivoluzione: Izzo leader, Pandolfi in attacco e rosa ridisegnata - continua qui
Bari, maxi sessione di mercato: rivoluzione con l'obiettivo salvezza nel mirino - continua qui
Carrarese, pochi ritocchi dal mercato: strategia prudente nel segno della continuità - continua qui
Catanzaro, a gennaio un mercato di completamento: peccato per il fronte offensivo - continua qui
Cesena, mercato in stile minimal: Cerri e Castrovilli i nuovi più interessanti - continua qui
Empoli, dal mercato esperienza in ogni reparto: basterà per la risalita? - continua qui
Frosinone, gennaio sobrio per i ciociari: stuzzica la scommessa Seydou Fini - continua qui
Juve Stabia, mercato di cambiamento per rimanere competitivi: rosa più profonda - continua qui
Mantova, mercato utile per disegnare una rosa più simile alle idee di Modesto - continua qui
Modena, mercato all'attacco con De Luca. Importante la conferma di Massolin - continua qui
Monza, mercato di gennaio che chiude un ciclo: dentro esperienza e qualità - continua qui
Padova, da urlo il primo mercato di Banzato: arrivano Caprari e Di Mariano - continua qui
Palermo, il mercato in cui ha salutato il capitano. A Johnsen il compito di sostituirlo - continua qui
Pescara, un mercato di gennaio 'Magnifico': l'addio di Dagasso male necessario - continua qui
Reggiana, mercato impegnativo per Fracchiolla: Fumagalli colpo in extremis - continua qui
Spezia, rivoluzione nel segno di Donadoni: Valoti il nuovo centro di gravità - continua qui
Sudtirol, mercato di esperienza con Verdi e Cragno: interessante l'innesto di Crnigoj - continua qui
Venezia, mercato per il presente e il futuro: Dagasso il colpo di primo piano - continua qui
Virtus Entella, sessione di consolidamento: Benedetti e Cuppone i colpi primari - continua qui
