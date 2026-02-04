Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Come sono cambiate le 20 squadre di Serie B dopo il mercato: tutti i movimenti

TUTTO mercato WEB
Tommaso Maschio
Oggi alle 08:04
Tommaso Maschio

Lunedì si è concluso il calciomercato anche in Serie B con tanti movimenti in entrate e in uscita che in alcuni casi hanno completamente ridisegnato le formazioni viste fino al termine del 2025 e in altri invece puntellato delle rose che non avevano bisogno di essere rivoluzionate per continuare a fare bene in campionato. Di seguito i punti squadra per squadra con il riepilogo di tutte le operazioni:

Avellino, mercato di rivoluzione: Izzo leader, Pandolfi in attacco e rosa ridisegnata - continua qui

Bari, maxi sessione di mercato: rivoluzione con l'obiettivo salvezza nel mirino - continua qui

Carrarese, pochi ritocchi dal mercato: strategia prudente nel segno della continuità - continua qui

Catanzaro, a gennaio un mercato di completamento: peccato per il fronte offensivo - continua qui

Cesena, mercato in stile minimal: Cerri e Castrovilli i nuovi più interessanti - continua qui

Empoli, dal mercato esperienza in ogni reparto: basterà per la risalita? - continua qui

Frosinone, gennaio sobrio per i ciociari: stuzzica la scommessa Seydou Fini - continua qui

Juve Stabia, mercato di cambiamento per rimanere competitivi: rosa più profonda - continua qui

Mantova, mercato utile per disegnare una rosa più simile alle idee di Modesto - continua qui

Modena, mercato all'attacco con De Luca. Importante la conferma di Massolin - continua qui

Monza, mercato di gennaio che chiude un ciclo: dentro esperienza e qualità - continua qui

Padova, da urlo il primo mercato di Banzato: arrivano Caprari e Di Mariano - continua qui

Palermo, il mercato in cui ha salutato il capitano. A Johnsen il compito di sostituirlo - continua qui

Pescara, un mercato di gennaio 'Magnifico': l'addio di Dagasso male necessario - continua qui

Reggiana, mercato impegnativo per Fracchiolla: Fumagalli colpo in extremis - continua qui

Spezia, rivoluzione nel segno di Donadoni: Valoti il nuovo centro di gravità - continua qui

Sudtirol, mercato di esperienza con Verdi e Cragno: interessante l'innesto di Crnigoj - continua qui

Venezia, mercato per il presente e il futuro: Dagasso il colpo di primo piano - continua qui

Virtus Entella, sessione di consolidamento: Benedetti e Cuppone i colpi primari - continua qui

