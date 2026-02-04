La Juventus è pronta a blindare Kenan Yildiz fino al 2031. E Vlahovic torna ad allenarsi

La Juventus guarda al futuro con decisione e mette al centro delle proprie priorità il rinnovo di Kenan Yildiz. Con la chiusura del mercato invernale, il club bianconero ha accelerato in maniera decisa per blindare il talento turco, considerato uno dei pilastri del progetto tecnico. La firma è ormai imminente: nei prossimi giorni, salvo imprevisti, Yildiz metterà nero su bianco un nuovo contratto fino al 30 giugno 2031, con un importante adeguamento economico.

Attualmente legato alla Juve fino al 2029 con uno stipendio da 1,7 milioni netti, il numero 10 è destinato a diventare uno dei giocatori più pagati della rosa. Un segnale forte, che mette anche fine alle insistenti voci di mercato provenienti dall’estero.

Buone notizie arrivano anche dall’infermeria. Nonostante a gennaio non sia stato acquistato un nuovo centravanti, la Juventus può sorridere per il progressivo recupero di Dusan Vlahovic. Il numero 9 è tornato ad allenarsi alla Continassa e il percorso procede senza intoppi dopo l’infortunio rimediato contro il Cagliari lo scorso 29 novembre. Il rientro in gruppo non è immediato, ma l’obiettivo è tornare a disposizione tra circa un mese e mezzo, pronto per il rush finale di stagione. Nel frattempo, lo staff bianconero continua a gestire con cautela i tempi, in attesa di riabbracciare uno dei suoi uomini chiave.