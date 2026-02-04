Milan, Allegri: "Sì, è la miglior versione di Rabiot. Saelemaekers? Spero per il Pisa"

Ha parlato anche di alcuni singoli nella conferenza stampa dopo il successo del suo Milan sul Bologna, il tecnico Massimiliano Allegri. Uno dei pensieri è stato rivolto ad Adrien Rabiot, autore di un gol e un assist nel 3-0 sui rossoblù.

Leao si stava scaldando poi non è entrato. Come mai?

"Leao e Pulisic vedremo se saranno a disposizione per venerdì. Rafa l'ho tenuto a riposo per accorciare il recupero".

Saelemaekers ha tempi di recupero lunghi?

"Vedremo se lo recupereremo per la sfida con il Pisa".

È la miglior versione di Rabiot da quando lo conosce?

"Secondo me sì. Deve ancora migliorare qualcosina perché a volte mi fa arrabbiare ma lui e Modric sono un esempio per tutti".