Serie A, classifica aggiornata: il Milan prova a tenere il passo. Notte fonda Bologna
Col successo del Milan sul Bologna, si è conclusa la 23^ giornata di Serie A, con tutte le 20 partecipanti ora in parità per quel che riguarda le partite giocate. Per i rossoneri di Massimiliano Allegri 3 punti fondamentali, che permettono a Modric e compagni di restare in scia all'Inter capolista, ora distante 5 punti. Cresce poi il margine dal 5° posto, attualmente occupato dalla Roma a -7 dal Milan. Notte fonda invece per il Bologna, con gli uomini di Vincenzo Italiano ora arrivati alla terza sconfitta consecutiva e fermi al 10° posto.
Questa la classifica aggiornata:
Inter 55
Milan 50
Napoli 46
Juventus 45
Roma 43
Como 41
Atalanta 36
Lazio 32
Udinese 32
Bologna 30
Sassuolo 29
Cagliari 28
Torino 26
Genoa 23
Cremonese 23
Parma 23
Lecce 18
Fiorentina 17
Pisa 14
Verona 14