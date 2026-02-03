Serie A, classifica aggiornata: il Milan prova a tenere il passo. Notte fonda Bologna

Col successo del Milan sul Bologna, si è conclusa la 23^ giornata di Serie A, con tutte le 20 partecipanti ora in parità per quel che riguarda le partite giocate. Per i rossoneri di Massimiliano Allegri 3 punti fondamentali, che permettono a Modric e compagni di restare in scia all'Inter capolista, ora distante 5 punti. Cresce poi il margine dal 5° posto, attualmente occupato dalla Roma a -7 dal Milan. Notte fonda invece per il Bologna, con gli uomini di Vincenzo Italiano ora arrivati alla terza sconfitta consecutiva e fermi al 10° posto.

Questa la classifica aggiornata:

Inter 55

Milan 50

Napoli 46

Juventus 45

Roma 43

Como 41

Atalanta 36

Lazio 32

Udinese 32

Bologna 30

Sassuolo 29

Cagliari 28

Torino 26

Genoa 23

Cremonese 23

Parma 23

Lecce 18

Fiorentina 17

Pisa 14

Verona 14