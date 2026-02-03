Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Reggiana, Fracchiolla: "Via chi non voleva restare. Ora siamo più esperti e compatti"

Reggiana, Fracchiolla: "Via chi non voleva restare. Ora siamo più esperti e compatti"TUTTO mercato WEB
Tommaso Maschio
Oggi alle 22:34Serie B
Tommaso Maschio

Lunga conferenza stampa del direttore sportivo della Reggiana Domenico Fracchiolla che ha fatto il punto dopo la chiusura del mercato spiegando molte scelte effettuate in quest’ultimo mese: “Mi erano state date delle linee guida precise, ma non delle cifre, e non bisogna fare paragoni con gli anni passati. La Reggiana guarda al futuro con sostenibilità perché salvarsi indebitandosi non ha senso. Quello che abbiamo recuperato dalle varie cessioni è stato investito e questo fa capire perché siano arrivati più giocatori di quanti non siano andati via”.

Spazio poi all’addio del giovane Motta ceduto alla Lazio: “Si tratta di una vittoria mutilata, fra virgolette, perché a luglio avremmo potuto cederlo a cifre più alte, ma non abbiamo guardato solo al lato economico. Per una serie di motivi era il momento di farlo andare e portare un giocatore di maggiore esperienza fra i pali, reinvestendo quella somma che abbiamo ricavato dalla plusvalenza. - prosegue Fracchiolla come si legge su Tuttoreggiana.com - Chi era distratto, chi non aveva voglia di indossare questa maglia e chi ha chiesto di non giocare all’allenatore durante il mercato è partito, altri invece, nonostante le offerte, sono stati encomiabili e parlo in particolare di Gondo, Novakovich e Mendicino che sono stati cercati da tutti fino a ieri sera, ma nessuno di loro ci ha chiesto di partire. Secondo me il mercato ha compattato il gruppo, chi è rimasto nonostante le tante offerte ha dimostrato di avere un senso di appartenenza incredibile e con chi è andato via siamo stati molto chiari e precisi”

Spazio poi all’addio di Magnani e gli altri: “Sulla sua uscita posso dolo dire che siamo felici del suo ritorno a Palermo poiché ha risolto le sue dinamiche personali; essendo un ragazzo del territorio, siamo stati contenti di aiutarlo. - prosegue Fracchiolla – Su Tavsan e Marras abbiamo preso una linea coerente, mentre per Motta invece era una dinamica che iniziava già da dicembre. Per quanto riguarda i vari Basili, Stulac, Urso e Saro, non hanno mai visto il campo e quindi non sono state uscite complicate. Sono arrivati subito Belardinelli e Bozhanaj, sul portiere eravamo sereni con Seculin, ma la scelta di Micai è determinante e alzerà il livello dell’esperienza in difesa. Penso che abbiamo più opzioni ora”.

Fracchiolla poi si sofferma sul reparto offensivo: “Se Novakovich ce lo richiedono tutti vuol dire che qualcosa di buono lo avrà, in questo momento ha un minutaggio minore perché il mister gli preferisce Gondo e non è facile incidere quando si gioca poco, ma si tratta di una bella coppia di attaccanti molto affiatata. Maric? Aveva un senso quella voce perché cercavamo un attaccante in più da affiancare ai nostri, era un’opportunità, ma abbiamo cambiato obiettivo valutando l’incidenza economica. Se fosse arrivato lui non avremmo preso Fumagalli. - prosegue ancora il ds guardando al futuro – Con Reinhart abbiamo già parlato del rinnovo durante questo mercato. A prescindere da quella che è l’opzione sia per Gondo che per Reinhart, nei prossimi mesi abbiamo già degli accordi con gli agenti per sistemare le loro dinamiche prima di farle scattare. Portanova ha un contratto più lungo con un’opzione per un anno ulteriore così come Girma che ha ancora due anni. L’unico in scadenza è Rozzio, ma è un’istituzione che avrà il rinnovo automatico finché ci saremo noi”.

Infine spazio al tecnico Dionigi: “Con lui abbiamo condiviso tutto anche se non ci aspettavamo che determinati giocatori venissero a dirci che avevano fatto altre scelte. Se ho ricevuto telefonate da altri allenatori? Questo è un mondo dove si parla tanto, ma noi non abbiamo parlato con nessuno. Il nostro obiettivo era trovare soluzioni, non scuse. - conclude Fracchiolla – Per salvarci ora dobbiamo azzerare gli alibi e togliere l’aria di negatività che ci circonda. Se ci crede il Pescara, dobbiamo crederci noi. L’anno scorso la Reggiana ci ha creduto in una situazione più difficile di questa”.

Articoli correlati
Morte Di Nunno, Fracchiolla: "Notizia amara. Resta un percorso sportivo incancellabile"... Morte Di Nunno, Fracchiolla: "Notizia amara. Resta un percorso sportivo incancellabile"
Reggiana, Frachiolla sbotta: "Dobbiamo assumerci le responsabilità, serve umiltà"... Reggiana, Frachiolla sbotta: "Dobbiamo assumerci le responsabilità, serve umiltà"
Reggiana, si avvicina la sfida con la Carrarese: le parole del ds Fracchiolla sul... Reggiana, si avvicina la sfida con la Carrarese: le parole del ds Fracchiolla sul momento granata
Altre notizie Serie B
Reggiana, Fracchiolla: "Via chi non voleva restare. Ora siamo più esperti e compatti"... Reggiana, Fracchiolla: "Via chi non voleva restare. Ora siamo più esperti e compatti"
Empoli, Fila: "Questa era la soluzione migliore. Voglio integrarmi e dare il mio... Empoli, Fila: "Questa era la soluzione migliore. Voglio integrarmi e dare il mio contributo"
Stabile si presenta all'Entella: "Trattativa nata nelle ultime ore. Un onore essere... Stabile si presenta all'Entella: "Trattativa nata nelle ultime ore. Un onore essere qui"
Candela: "L'Empoli è un passo avanti nella mia carriera. Posso giocare anche da centrale"... Candela: "L'Empoli è un passo avanti nella mia carriera. Posso giocare anche da centrale"
Sampdoria, Pierini e Soleri subito con i compagni. Infortunio alla spalla per Giordano... Sampdoria, Pierini e Soleri subito con i compagni. Infortunio alla spalla per Giordano
Il calcio piange Giani, il messaggio della Lega B: "Ci stringiamo attorno alla sua... Il calcio piange Giani, il messaggio della Lega B: "Ci stringiamo attorno alla sua famiglia"
Da Izzo fino a Insigne passando per Hernani. La Top11 del mercato di Serie B Da Izzo fino a Insigne passando per Hernani. La Top11 del mercato di Serie B
Frosinone, respinto il ricorso contro la squalifica di Kone. Che viene aumentata... Frosinone, respinto il ricorso contro la squalifica di Kone. Che viene aumentata di un turno
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Il pagellone del mercato di TMW: Roma da 7, Lazio da 4. Delusione per Juve, Inter e Bologna. Bene il Milan, la Fiorentina poteva e doveva fare meglio
Le più lette
1 Bologna-Milan, le probabili formazioni: Allegri con Leao e Nkunku, anche se scalpita Fullkrug
2 Serie A, 23^ giornata LIVE: le scelte di Italiano e Allegri al Dall'Ara
3 Il pagellone del mercato di TMW: Roma da 7, Lazio da 4. Delusione per Juve, Inter e Bologna. Bene il Milan, la Fiorentina poteva e doveva fare meglio
4 Retroscena Frattesi: il trasferimento dall'Inter al Nottingham bloccato da... Chivu
5 Radu Dragusin, due anni fa ha preferito il Tottenham al Bayern Monaco. Seguito dalle italiane
Ora in radio
Repliche 18:35Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Adrien Rabiot a meno di 10 milioni è la più grande steal della stagione di Serie A
Immagine top news n.1 Serie A, classifica aggiornata: il Milan prova a tenere il passo. Notte fonda Bologna
Immagine top news n.2 Bologna-Milan 0-3, le pagelle: Rabiot è un cannibale. Nkunku, menomale sei rimasto
Immagine top news n.3 La rimessa di Miranda chiude una serata tragicomica a Bologna: il Milan giganteggia 3-0
Immagine top news n.4 Che Icardi avrebbe ritrovato la Juve? Dalla Turchia: "Segna sempre, ma è un po' più appesantito"
Immagine top news n.5 Tare spiega il dietro-front del Milan su Mateta: "Trattativa saltata per un problema fisico"
Immagine top news n.6 Petardo Audero, la Polizia di Cremona ha arrestato il tifoso interista responsabile del lancio
Immagine top news n.7 Ci siamo per il rinnovo di Yildiz con la Juventus. Firma a giorni, tutti i dettagli
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La difesa dell'Udinese che ha fermato Malen è un'altra lezione di Pozzo Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Mateta come Boniface ma vi spieghiamo perché il Milan ha fatto bene
Immagine news podcast n.2 Il Como non mentiva: la Regina del mercato è spettatrice di lusso
Immagine news podcast n.3 La doppia missione di Fagioli. E' una sfida a un milanista per il sogno azzurro
Immagine news podcast n.4 Mané al Dortmund, il Racing su Mannini, Franchi al Potenza e i giovani italiani
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Marcolini: "Complimenti al Vicenza, l'Arezzo dimostra di crederci. Nel C sarà una bella lotta"
Immagine news Serie A n.2 L'osservatore Palma: "Genoa, che colpo Amorim. Lazio, interessante Przyborek"
Immagine news Serie A n.3 Calciomercato invernale della Serie A, i top e i flop degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Milan, Allegri: "Importante arrivare a 50 punti, prima dobbiamo guardarci dietro"
Immagine news Serie A n.2 Adrien Rabiot a meno di 10 milioni è la più grande steal della stagione di Serie A
Immagine news Serie A n.3 Serie A, classifica aggiornata: il Milan prova a tenere il passo. Notte fonda Bologna
Immagine news Serie A n.4 Bologna-Milan 0-3, le pagelle: Rabiot è un cannibale. Nkunku, menomale sei rimasto
Immagine news Serie A n.5 Milan, Nkunku: "Non ho mai pensato di andarmene, in questa squadra sono felice"
Immagine news Serie A n.6 L'obiettivo sventolato da Allegri è più vicino. Il Milan ora ha 7 punti di margine per la Champions
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Reggiana, Fracchiolla: "Via chi non voleva restare. Ora siamo più esperti e compatti"
Immagine news Serie B n.2 Empoli, Fila: "Questa era la soluzione migliore. Voglio integrarmi e dare il mio contributo"
Immagine news Serie B n.3 Stabile si presenta all'Entella: "Trattativa nata nelle ultime ore. Un onore essere qui"
Immagine news Serie B n.4 Candela: "L'Empoli è un passo avanti nella mia carriera. Posso giocare anche da centrale"
Immagine news Serie B n.5 Sampdoria, Pierini e Soleri subito con i compagni. Infortunio alla spalla per Giordano
Immagine news Serie B n.6 Il calcio piange Giani, il messaggio della Lega B: "Ci stringiamo attorno alla sua famiglia"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Marcolini: "Complimenti al Vicenza, l'Arezzo dimostra di crederci. Nel C sarà una bella lotta"
Immagine news Serie C n.2 Campobasso, Rizzetta: "Vogliamo la Serie B, ma 4mila in casa è una delusione enorme"
Immagine news Serie C n.3 Il calcio piange Giani, la Lega Pro: "Il nostro abbraccio raggiunga la sua famiglia"
Immagine news Serie C n.4 Crotone, Vrenna: "Musso la trattativa più complicata. Meli grande occasione"
Immagine news Serie C n.5 Perugia, innesto di prospettiva: dal Genoa arriva il centrocampista Dodde
Immagine news Serie C n.6 La dirigenza della Pro Vercelli: "Acquisti nel segno del futuro. Sogniamo i play off"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Inter-Torino, chi sarà la prima semifinalista?
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Bologna-Milan, Allegri imbattuto contro i rossoblù
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Udinese-Roma, Gasperini non perde con l'Udinese dal 2017
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Lazio, nuovo innesto fra i pali: arriva Bacic dal Napoli Women. La nota
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, la Top11 della 12ª giornata: Beccari brilla con la sua tripletta
Immagine news Calcio femminile n.3 Parma Women, Cristina Navarro Redondo arriva in prestito dall'Atletico Madrid
Immagine news Calcio femminile n.4 Nel giorno di Girelli brilla la stella di Beccari: erede designata della 10 bianconera
Immagine news Calcio femminile n.5 A Canzi la Panchina d'Oro femminile: "Sono emozionato. Grazie alla Juve e alle ragazze"
Immagine news Calcio femminile n.6 Inter, dopo sei mesi Van Dijk saluta e va in prestito in Germania: giocherà nell'Hoffenheim
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Gigi Riva, il figlio Nicola: "Per mio padre un amore condiviso con un intero popolo" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Champions League: tutti insieme appassionatamente… Si va di zapping