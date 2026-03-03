La Juve si gioca il futuro senza centravanti, Tuttosport in apertura: "O Kolo o Gatti"

"O Kolo o Gatti. E si tratta con Vlahovic" scrive Tuttosport in apertura. La Juve si gioca il futuro senza centravanti. Le speranze nel 4° posto - fondamentale per il mercato, le ambizioni del club e la vita di... Spalletti - si devono più alle prodezze del difensore che a David e Openda. Il papà di Federico: "Ha il gol e la Juve nel dna. E in panchina mastica amaro". Muani resta l'obiettivo principale, anche dopo la riapertura del serbo al rinnovo.

Qui Torino - "D'Aversa vuole ridare il sorriso al Toro: così". Dopo la confortante vittoria all'esordio, il tecnico inizia a capire come la protesta dei tifosi vada ben oltre i risultati negativi. "In campo ne usciremo, ma chiedo disciplina e lealtà: io non transigo". Il caso Paleari.

Il caso - "Taremi: vado in guerra". L'ex Inter ha annunciato all'Olympiacos la volontà di tornare in patria per combattere: "Il mio Paese ha bisogno di me". Stop alle gare in Qatar e non solo. L'ansia di Verratti e Mancini, i casi Messi e Ronaldo, il rientro di Balotelli. Basket, motori, scherma: è allarme totale.