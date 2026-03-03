Serie B, 28ª giornata: impegni interni per tre big. Bari-Empoli di fuoco. La guida completa
Archiviata da pochissime ore la 27ª giornata, con risultati decisamente sorprendenti, per la Serie B è già il momento di tornare in campo. Il 28° turno di campionato, infatti, si gioca in infrasettimanale.
Continua la lotta per la Serie A
Sfide interne per tre delle prime quattro squadre della classifica, con Venezia, Frosinone e Palermo che ospiteranno, rispettivamente, Avellino, Pescara e Mantova. Gara esterna, invece, per il Monza che andrà a far visita ad un Cesena in netta difficoltà. Impegno lontano delle mura amiche anche per il Catanzaro in serie positiva da cinque giornate: ad attenderlo c'è la Carrarese al 'Dei Marmi'.
Bagarre salvezza
Numeri alla mano undici delle 20 squadre del torneo cadetto sono da considerarsi, anche se in misura differente, coinvolte nella lotta salvezza. Massima attenzione, ad esempio, a Bari-Empoli, Padova-Spezia e Reggiana-Sudtirol.
SERIE B - 28ª GIORNATA
Martedì 3 marzo
Ore 19:00 - Padova-Spezia
Ore 20:00 - Cesena-Monza
Ore 20:00 - Virtus Entella-Modena
Ore 20:00 - Reggiana-Sudtirol
Ore 20:00 - Venezia-Avellino
Mercoledì 4 marzo
Ore 19:00 - Carrarese-Catanzaro
Ore 20:00 - Bari-Empoli
Ore 20:00 - Frosinone-Pescara
Ore 20:00 - Juve Stabia-Sampdoria
Ore 20:00 - Palermo-Mantova
CLASSIFICA SERIE B
Venezia 57
Monza 57
Frosinone 54
Palermo 51
Catanzaro 45
Modena 43
Juve Stabia 39
Cesena 38
Südtirol 34
Padova 33
Empoli 31
Carrarese 31
Avellino 30
Reggiana 29
Sampdoria 29
Mantova 27
Spezia 25
Entella 25
Bari 25
Pescara 21
