Da McKennie ai rinnovi di Spalletti e Vlahovic, Corriere dello Sport in apertura: "Juve, punti fermi"
"Juve, punti fermi" scrive il Corriere dello Sport in apertura. Rinnovo ufficiale per Weston McKennie, avviati i contatti per i prolungamenti degli accordi anche con Spalletti e Vlahovic. Trattativa alla svolta: il tecnico vuole restare ma per vincere servono 4 o 5 acquisti top. Altri contatti con Dusan: gli è stato proposto un ingaggio da 6 milioni. Decisione in arrivo
Coppa Italia - "Cesc agita l'Inter", scrive il quotidiano nel taglio alto. Fabregas era nei piani di Marotta: ora può negare a Chivu il sogno del Doblete. Paz contro Esposito: duello speciale Domani sera Lazio-Atalanta: Sarri al bivio, Lotito riflette.
Serie A - "Bologna, magia Odgaard. Incubo viola: altro ko": nei posticipi del lunedì vittoria in extremis del Bologna in casa del Pisa grazie a un gol di Odgaard, rossoblù ottavi, nerazzurri vicini alla B. Ko anche per la Fiorentina: l'Udinese vince 3-0, disastro Rugani. Vanoli resta terzultimo.
