Rinnovo di Vlahovic? La Juventus ci spera. Non ci sono offerte da altri club, per ora

Dopo Kenan Yildiz e Weston McKennie, sarà il turno di Dusan Vlahovic? Perché l'idea attuale della Juventus è quella di tenere i giocatori più rappresentativi: altissimo lo stipendio del turco - 7 milioni fino al 2030, più 6 milioni di bonus alla firma - migliorato quello dello statunitense, passato da 2,5 a 4,2 più bonus, ci sarà il tentativo pure per il serbo. La Juve confida di trovare un accordo più o meno sull'onda di quanto capitato con Yildiz, ben sapendo che non sarà semplice.

Perché l'agente Darko Ristic ha più volte fatto capire che non ci sarà un abbassamento delle richieste. Dall'altro lato però non ha molte offerte: Vlahovic piace al Milan perché Massimiliano Allegri vorrebbe tornare ad allenarlo, l'Inter lo segue con attenzione ma ben sapendo che senza una cessione (Thuram?) non sarebbe possibile acquistarlo, mentre il Barcellona sa di dovere sostituire Lewandowski nel corso dei prossimi mesi, ma Vlahovic non è la prima scelta, forse nemmeno la seconda.

Dunque la Juve ci spera. Magari con un'operazione simile a quella di Yildiz, sdoganando un bonus alla firma non straordinariamente alto. Non come quello di Jonathan David, ma intorno ai 10 milioni per il quinquennale, fino al 30 giugno 2031. I lavori sono in corso e nelle prossime settimane si saprà la risposta.