Coppa Italia, Inter-Venezia: rotazioni importanti per Chivu, Stroppa prova il colpaccio

Nella prima settimana di dicembre scende in campo la Coppa Italia con le grandi che si preparano al loro primo incontro e a San Siro sono pronte ad affrontarsi Inter e Venezia. I padroni di casa fanno il proprio esordio nella competizione in questa stagione e troveranno davanti i lagunari che hanno invece eliminato in precedenza il Mantova con un netto 4-0 e il Verona nel derby veneto dopo la lotteria dei rigori.

COME ARRIVA L'INTER - I nerazzurri sono reduci da una settimana complicata, con la sconfitta nel derby per mano di Pulisic e quella in Champions contro l'Atletico Madrid arrivata nelle battute finali. I tre punti presi a Pisa nell'ultimo turno hanno fatto tornare il sorriso a Chivu, che ora, per la gara di coppa, sembra orientato a ruotare i suoi uomini, mettendo in campo un corposo turnover. Sono pronti quindi Martinez, Luis Enrique e il giovane Cocchi a sinistra che scalpita per una maglia da titolare. Diouf e centrocampo e Pio Esposito in attacco sembrano certi di un posto, da valutare Thuram, mentre Lautaro è sicuro di un turno di riposo.

COME ARRIVA IL VENEZIA - I veneti sono reduci da tre vittorie consecutive, l'ultima roboante per 3-0 contro il Mantova. Nonostante lo scarto di categoria, Stroppa vuole provare il colpaccio e per farlo sembra orientato ad una formazione con pochi cambi. In porta dovrebbe toccare a Plizzari, eroe della gara di coppa contro il Verona, così come sono pronti ad una maglia da titolare Korac e Sagrado.