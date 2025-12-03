Coppa Italia, Napoli-Cagliari: turnover per Conte, Lucca e Mazzocchi dal 1'

Napoli e Cagliari tornano subito in campo dopo i rispettivi impegni in Serie A e questo pomeriggio, allo Stadio Diego Armando Maradona, si affronteranno nel match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Fischio d’inizio fissato alle ore 18:00. La squadra di Antonio Conte è reduce dalla grande vittoria allo Stadio Olimpico contro la Roma, firmata dalla rete di David Neres. Gli Azzurri sono tornati in testa alla classifica a pari merito con il Milan, in un campionato dall’esito sempre più incerto. Dall’altra parte arriva il Cagliari di Fabio Pisacane, in un momento ben più complicato: la compagine sarda non trova la vittoria in gare ufficiali dal 19 settembre ed è uscita sconfitta dall’Allianz Stadium contro la Juventus, nel corso dell’ultima giornata di Serie A.

In Coppa Italia le due squadre non si sfidano dalla doppia semifinale della stagione 1986/1987: all’andata, al Sant’Elia, gli azzurri vinsero 1-0 grazie al gol di Diego Armando Maradona. Al ritorno, al San Paolo, la squadra guidata da Ottavio Bianchi trionfò per 4-1 e acquisì il pass per la finale contro l’Atalanta, poi vinta. I partenopei in quell’annata considerata “d’oro” vinsero, oltre alla Coppa Italia, anche lo Scudetto.

Ad arbitrare il match ci sarà Juan Luca Sacchi, della sezione di Macerata. I suoi assistenti saranno Bercigli e Mastrodonato, il 4º ufficiale designato è La Penna. Al VAR pronta la coppia formata da Camplone e Sozza.

COME ARRIVA IL NAPOLI - Conte non avrà a disposizione gli infortunati Anguissa, De Bruyne, Gilmour, Gutierrez, Lukaku e Meret, oltre allo squalificato Marianucci. Conferma per Milinkovic Savic in porta, nel terzetto difensivo c’è in pole Juan Jesus per partire dal 1’, al suo fianco si giocano due maglie Rrahmani, Buongiorno e Di Lorenzo. Sulla corsia di destra potrebbe esserci la prima maglia da titolare in stagione per Mazzocchi, mentre a sinistra salgono le quotazioni di Spinazzola. In mediana potrebbe riposare Mctominay a favore di Elmas, intoccabile Lobotka. Nel tridente offensivo partono favoriti per scendere in campo dall’inizio Politano, Lucca e uno tra Lang e David Neres.

COME ARRIVA IL CAGLIARI - Pisacane dovrà fare ancora a meno di un pilastro come Yerry Mina, il difensore colombiano sarà out anche per questo match. Nella lista dei convocati risaltano nuove e pesanti assenze, quelle di Palestra e Folorunsho. Il tecnico rossoblù potrebbe cambiare più di un giocatore rispetto all’uscita in campionato contro la Juventus: in difesa si candidano per una maglia dal 1’ sia Pintus che Juan Rodriguez, con Felici e Obert favoriti per la titolarità sulle fasce. Adopo, Liteta e uno tra Gaetano e Prati a centrocampo, mentre in avanti Borrelli ed Esposito sono in vantaggio per partire dall’inizio, con Kiliçsoy e Luvumbo Zito ad insidiarli.