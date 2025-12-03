Lazio, si scalda la pista araba per Tavares: obiettivo plusvalenza a gennaio

Iniziano le opere in vista del mercato di gennaio in casa Lazio. I biancocelesti aspettano la decisione definitiva della Commissione, ma sanno che con ogni probabilità si potrà operare solamente a saldo zero. La società cercherà di muoversi accontentando Sarri con operazioni intelligenti e a basso costo, ma soprattutto si cercherà flessibilità per la prossima estate. Per farlo serviranno cessioni importanti e plusvalenze, sacrificando anche qualche giocatore che ha mercato e non rientra perfettamente nel sistema tattico di Maurizio Sarri. Tra questi spicca Nuno Tavares, protagonista assoluto della prima parte della scorsa stagione con Baroni e sceso di rendimento nel 2025. Il portoghese ha mercato e nelle ultime ore ha aperto alla pista araba, opzione già presa in considerazione dalla Lazio che non si opporrebbe a una partenza dell'ex Arsenal.

Lazio, Tavares cessione "leggera": la richiesta è di 20 milioni

Nonostante la percentuale del 40% della futura rivendita da riconoscere all'Arsenal, Nuno Tavares rappresenta un'occasione per fare plusvalenza. Le cifre sono ben diverse rispetto a quelle ricevute e rifiutate in estate da oltre 30 milioni, ma in Arabia c'è mercato e per i club sauditi non è mai stato un problema accontentare le richieste dei club europei. La Lazio vorrebbe provare a incassare almeno 20 milioni, cifra che si ridurrebbe a circa 12 con la percentuale da garantire all'Arsenal. Avendo pagato Tavares 5 milioni lo scorso anno, per la Lazio si tratterebbe di una plusvalenza di oltre otto milioni considerando l'ammortamento di un anno e mezzo. Si tratterebbe di un semplice inizio, la società dovrà fare in modo di ottenere oltre 30 milioni di plusvalenze per evitare il blocco del mercato a giugno. Ne servirebbero addirittura 60-65 per avere un mercato libero in estate, senza vincoli a costo zero. Cifre che si possono raggiungere solo sacrificando più di un pezzo pregiato, intanto Tavares può dare il via al player trading tanto decantato a Formello e che sarà fondamentale per evitare guai la prossima estate.