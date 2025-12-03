Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Spalletti si gode i lampi di vera Juve, ma i bianconeri tremano per Gatti

© foto di www.imagephotoagency.it
Camillo Demichelis
Oggi alle 06:45Serie A
Camillo Demichelis

La Juventus ha ottenuto il pass per i quarti di finale di Coppa Italia e ha battuto l’Udinese per 2-0. Spalletti ha sicuramente tratto dei buoni spunti da cui ripartire e delle cose anche che dovranno essere migliorate. La vittoria contro l’Udinese, però, è stata meritata e la Juventus non ha concesso praticamente nulla agli avversari. I bianconeri si sono visti anche annullare due gol, uno a David e uno ad Openda, entrambe le reti sono state tolte per fuorigioco. Adesso, però, la Juventus dovrà andare avanti su questa strada e bisognerà migliorare ancora in fase offensiva perché la squadra realizza meno di quanto produce. La brutta notizia della serata, però, arriva da Gatti che si è procurato una distorsione al ginocchio e oggi dovrà essere sottoposto ad accertamenti.

Spalletti soddisfatto della crescita della Juve.
Luciano Spalletti, dopo la gara contro l’Udinese, ha analizzato la prestazione della Juventus: “Squadra più consapevole? Posso soltanto confermare la sua analisi. Ho visto la squadra meno preoccupata nel prendere delle decisioni e fare delle giocate. Noi abbiamo bisogno di questo, perchè non siamo una squadra fatta da 100metristi, però nelle altre partite non ero tranquillo in panchina invece oggi si. Questo significa che abbiamo fatto una partita corretta per tutti i 96 minuti”. Il tecnico di Certaldo ha parlato delle condizioni di Gatti: “Non lo so, perchè lui ha male ed ha sentito uno scrocchio dentro al ginocchio. Domani verrete informati dai medici. Noi abbiamo la nostra qualità medica che vi dirà tutto”. Spalletti ha spiegato anche che contro l’Udinese ha schierato una difesa a 4: “Si soprattutto in costruzioni. Poi ci sono stati dei momenti in cui il quinto è andato a prendere il loro terzino. Si è visto qualcosa, però la differenza si vede sempre nella qualità dei passaggi. Siamo sulla strada giusta, c’è ancora da fare passi in avanti, c’è da mettere cose dentro, c’è da saperle riconoscere. Però abbiamo recuperato due palloni alti e non possiamo non finire l’azione. In queste situazioni siamo stati timidi, perchè le partite alla fine le puoi vincere con un solo episodio. Devi andare a chiudere le partite senza aspettare l’episodio del rigore. Alcune situazioni che ci siamo costruiti non puoi non andarle a chiudere. Dobbiamo essere più cattivi”.

Kalulu si è divertito.
La Juventus sta prendendo maggiore consapevolezza e Pierre Kalulu, in conferenza stampa, ha sottolineato che la squadra contro l’Udinese si è divertita: “Il mister ci chiede sempre il recupero di palla alto e non sbagliare i passaggi. Adesso stiamo facendo tantissimi passaggi giusti e questo ci aiuta a trovare fiducia e a mettere in difficoltà gli altri. Oggi ci siamo divertiamo e stiamo migliorando”. Il difensore francese ha poi spiegato che la vittoria di Coppa Italia dovrà dare fiducia alla Juventus: “Questa partita era importante per passare il turno. Le prossime saranno differenti, ma questa ti può dare fiducia. Poi è sempre bello vincere a adesso arriviamo alle prossime con più consapevolezza e fiducia”. Infine, Kalulu ha parlato anche del lavoro che sta facendo Spalletti sulla Juventus: “Il mister è arrivato con la sua idea di calcio e noi vogliamo solo fare bene sul campo. Lui ha gli standard alti e questo è positivo anche per la società. Lui ha un approccio vincente, ci chiede di giocare con forza e di divertirci”.

