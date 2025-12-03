Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Coppa Italia, Atalanta-Genoa: chance per Maldini, De Rossi ci crede

Coppa Italia, Atalanta-Genoa: chance per Maldini, De Rossi ci credeTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 06:06Altre Notizie
Stefano Esposito

La Coppa Italia entra nel vivo con il turno degli ottavi, e alla New Balance Arena di Bergamo si affrontano Atalanta e Genoa in gara secca. Il calcio d'inizio è fissato per le 15, chi vince incontrerà la Juventus ai quarti.

Entrambe le squadre hanno cambiato guida tecnica in stagione: da una parte Raffaele Palladino, ex rossoblù, subentrato da poche settimane; dall’altra Daniele De Rossi, chiamato a confermare la crescita delle ultime uscite.

COME CI ARRIVA L'ATALANTA - A Zingonia l’obiettivo è chiaro: tornare a sollevare un trofeo nazionale dopo averlo soltanto sfiorato più volte. La Coppa Italia è stata una ferita aperta nelle finali perse nel 2019, 2021 e 2024, e Palladino non lo nasconde: “La Coppa è un obiettivo, vogliamo arrivare fino in fondo”.
L’Atalanta arriva alla sfida forte di due vittorie consecutive e del ritrovato entusiasmo portato dal nuovo allenatore, che ha instaurato un rapporto diretto e umano con tutto il gruppo. Il tecnico ha sottolineato quanto l’alchimia sia nata subito e come la squadra stia rapidamente assimilando principi e mentalità.

Contro il Genoa ci sarà spazio al turnover, complici i tanti impegni ravvicinati. Restano indisponibili Scalvini e Bakker, ma rivedremo Kolasinac titolare dopo il lungo stop. La Dea dovrebbe presentarsi con un 3-4-2-1 ricco di qualità tra linee e corsie, affidandosi a Samardzic e Maldini a supporto di Krstovic. Come sempre, però, Palladino si aspetta risposte da tutti: “Chi gioca deve sentirsi importante”.

COME CI ARRIVA IL GENOA - I liguri volano a Bergamo con il morale alto e con un De Rossi particolarmente determinato. Un messaggio chiaro alla partenza: “Noi ci crediamo. Faremo di tutto per passare il turno, nel rispetto dei sacrifici di tutti e dei tifosi che ci seguiranno anche in un infrasettimanale”.
La squadra è reduce da quattro risultati utili consecutivi — due vittorie e due pareggi — e dalla prima attesissima affermazione casalinga con il Verona. Una vittoria che per De Rossi è stata fondamentale: “Possiamo alzare la qualità del fraseggio e prenderci più responsabilità”.

Il tecnico ritrova diversi giocatori: tornano Onana, Messias e Cuenca, mentre sulla fascia destra rientra il titolare Norton-Cuffy. Possibile anche il rientro di Stanciu in mezzo al campo. In attacco si candidano Ekhator, Ekuban e il giovane Venturino.

Articoli correlati
Udinese ko e quarti di Coppa Italia, QS in apertura: "Un'altra Juve per Spalletti"... Udinese ko e quarti di Coppa Italia, QS in apertura: "Un'altra Juve per Spalletti"
L'apertura del Corriere della Sera: "Decolla la Juve spallettiana. Idee, gioco e... L'apertura del Corriere della Sera: "Decolla la Juve spallettiana. Idee, gioco e gol"
Juve ai quarti di Coppa Italia, La Stampa in prima pagina: "Spalletti vince ancora"... Juve ai quarti di Coppa Italia, La Stampa in prima pagina: "Spalletti vince ancora"
Altre notizie Altre Notizie
Dal calcio italiano all' Uzbekistan, Cannavaro si confessa Dal calcio italiano all' Uzbekistan, Cannavaro si confessa
Fabrizio Romano: "Dumfries nel mirino delle big Europee" Fabrizio Romano: "Dumfries nel mirino delle big Europee"
Coppa Italia, Atalanta-Genoa: chance per Maldini, De Rossi ci crede Coppa Italia, Atalanta-Genoa: chance per Maldini, De Rossi ci crede
Oggi in TV, Coppa Italia: dove vedere Atalanta-Genoa, Napoli-Cagliari e Inter-Venezia... Oggi in TV, Coppa Italia: dove vedere Atalanta-Genoa, Napoli-Cagliari e Inter-Venezia
Le partite di oggi: il programma di mercoledì 3 dicembre Le partite di oggi: il programma di mercoledì 3 dicembre
Juventus-Udinese 2-0: il tabellino della gara Juventus-Udinese 2-0: il tabellino della gara
Kean: "Fiorentina, credici". Ecco cosa pensano delle chance salvezza gli ospiti TMW RadioKean: "Fiorentina, credici". Ecco cosa pensano delle chance salvezza gli ospiti
Baiano: "Fiorentina, ecco cosa mi preoccupa di più di questa situazione" TMW RadioBaiano: "Fiorentina, ecco cosa mi preoccupa di più di questa situazione"
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Milan: la magia di Allegri. Inter: i deliri su Lautaro (e finalmente un po’ di bruttezza). Napoli: ammenda su Conte. Arbitri: gli inaccettabili protocolli ballerini. Fiorentina: Dzeko e il patto. E la sentenza-Vardy…
Le più lette
1 Ricordate Doumbia? L'ex Roma fallisce il test della macchina della verità: sarebbe più vecchio
2 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 2 dicembre
3 Milan: la magia di Allegri. Inter: i deliri su Lautaro (e finalmente un po’ di bruttezza). Napoli: ammenda su Conte. Arbitri: gli inaccettabili protocolli ballerini. Fiorentina: Dzeko e il patto. E la sentenza-Vardy…
4 Milan-Lazio, Rocchi chiarisce: “Non era rigore”. E Sarri lancia una proposta
5 Cassano: "Lautaro il miglior attaccante della Serie A, chi lo critica è un incompetente"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Milan-Lazio, Rocchi chiarisce: “Non era rigore”. E Sarri lancia una proposta
Immagine top news n.1 Sarri torna su Milan-Lazio: "Mettiamo le postazioni VAR dalla parte opposta alle panchine"
Immagine top news n.2 Palladino: "Lookman un professionista, si sta sacrificando per l'Atalanta. Vogliamo la stessa cosa"
Immagine top news n.3 Milan-Lazio, dialogo VAR-Collu. L'arbitro: "C'è la trattenuta di Marusic". Da Lissone: "Decisione tua"
Immagine top news n.4 Milan-Lazio, Rocchi precisa: "Non era rigore ma non è mai fallo alla difesa"
Immagine top news n.5 Vardy show con la Cremonese: "Serenità e zero lamenti. Vittoria col Bologna uno step in più"
Immagine top news n.6 Classifiche a confronto: fattore Allegri: +9 Milan! Male la Lazio, peggio la Fiorentina
Immagine top news n.7 Stato di forma: c'è l'Inter in vetta, poi tre squadre. Momento difficile per il Toro
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il Milan sta crescendo in casa una futura bandiera del club rossonero Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'infortunio di Dusan Vlahovic non cambierà il mercato in attacco della Juventus
Immagine news podcast n.2 Fabio Capello ha detto la verità sulle qualità di Riccardo Calafiori
Immagine news podcast n.3 Chi è Maurizio Fiori e perché la sua cordata americana ha investito nel Cagliari
Immagine news podcast n.4 Ci sono due giocatori alla base del gioco di Fabregas di cui in pochi parlano
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Kean: "Fiorentina, credici". Ecco cosa pensano delle chance salvezza gli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 Baiano: "Fiorentina, ecco cosa mi preoccupa di più di questa situazione"
Immagine news Altre Notizie n.3 Una poltrona per quattro in Serie A: il commento degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Juventus, Kalulu: "Spalletti ha standard molto alti. Stiamo migliorando su due aspetti"
Immagine news Serie A n.2 Bernabé a gennaio è difficile. Costa 30 milioni, la Juventus non vuole spendere
Immagine news Serie A n.3 Si chiude la Coppa Italia dell'Udinese: contro la Juventus una sconfitta senza storia
Immagine news Serie A n.4 Un Milan inimmaginabile solo qualche mese fa. Il merito è di Allegri
Immagine news Serie A n.5 Il Sassuolo è pronto per chiudere uno dei rinnovi più pesanti: al lavoro per Thorstvedt
Immagine news Serie A n.6 Coppa Italia, l'Inter ospita il Venezia. Turnover di Chivu, torna J. Martinez?
Serie B
Immagine news Serie B n.1 L'ennesimo infortunio di Sarr preoccupa lo Spezia: possibile intervento sul mercato
Immagine news Serie B n.2 Venezia, presentata la quarta maglia. Realizzata in collaborazione con Drake Ramberg
Immagine news Serie B n.3 Monza, possibile scambio col Sassuolo: Caprari in Emilia e Pierini in Lombardia
Immagine news Serie B n.4 Settimana da sogno per Faedo del Padova: primo gol in Serie B e Laurea Magistrale
Immagine news Serie B n.5 Verso l'Olimpiade di Milano e Cortina: Pippo Inzaghi sarà uno dei tedofori a Palermo
Immagine news Serie B n.6 Federclubs all'attacco: "Proprietà scarsa, incapace e distante anni luce dalla Samp"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 La Top 11 del Girone C di Serie C: Perucchini ipnotizza Garritano
Immagine news Serie C n.2 La Top 11 del Girone B di Serie C: ma quant'è bello il Guidonia di Ginestra?
Immagine news Serie C n.3 La Top 11 del Girone A di Serie C: Chierichetti fa sognare l'Alcione Milano
Immagine news Serie C n.4 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Volpe a Latina. A Pontedera esonerato Menichini
Immagine news Serie C n.5 Vicenza, Zamuner: "Non pensavo che saremmo stati così bravi. Parole Cavion siano un motto"
Immagine news Serie C n.6 Pontedera a un passo dal cambio di proprietà. E viene esonerato il tecnico Menichini
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Inter-Venezia, nerazzurri favoriti ma serve massima attenzione
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Napoli-Cagliari, Conte vuole riscattare il flop dello scorso anno
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Juventus-Udinese: Spalletti a caccia di certezze, ma Runjaic ci crede
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Milan, Appiah ottiene la cittadinanza italiana. Ora può essere convocata dall'Italia U20
Immagine news Calcio femminile n.2 Pina e Lopez trascinano la Spagna: 3-0 alla Germania e seconda Nations League in bacheca
Immagine news Calcio femminile n.3 Obiettivo raggiunto per l'Italia U19: vince il Round 1 di qualificazione all'Europeo
Immagine news Calcio femminile n.4 Spagna-Germania, le formazioni ufficiali: Esther e Anyomi guidano gli attacchi
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia ancora ko, gli USA vincono 2-0. Soncin: "Passo avanti verso il Brasile"
Immagine news Calcio femminile n.6 Un'esperienza all'estero e il Mondiale per chiudere. Girelli riflette sul proprio futuro
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Bressan, dal Milan degli olandesi alla rovesciata epica con la Fiorentina Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Si rompono tutti, si può fare qualcosa?