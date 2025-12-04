Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 3 dicembre

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena, ecco le notizie più importanti

MAINOO, IL NAPOLI PRONTO AD ACCELERARE. GORETZKA RESTA IL SOGNO. MILAN, THIAGO SILVA NON È PIÙ SOLO UNA SUGGESTIONE: SUO RITORNO ORA È PIÙ PROBABILE. E PER L'ATTACCO SPUNTA IL NOME DI PELLEGRINO. GENOA, SUMMIT PER IL RINNOVO CON L'ENTOURAGE DI AARON MARTIN. INTANTO PIACE MACHADO

Il Napoli è sempre alla ricerca di un centrocampista da aggiungere alla rosa viste anche le assenze per infortunio di De Bruyne e Anguissa. Manna sta pensando a vare soluzioni. È chiaro che se ci dovesse essere l’opportunità di inserire un giocatore di spessore e di livello internazionale il club azzurro non si farebbe trovare impreparato. È il caso di Goretzka, che a giugno andrà in scadenza di contratto con il Bayern Monaco. Al momento non ci sono i presupposti per fare questo tipo di operazione ma se si aprisse uno spiraglio il Napoli sarebbe pronto ad entrare in azione. E così ecco che l’ipotesi più probabile resta quella che porta a Mainoo del Manchester United. L’idea degli azzurri sarebbe quella di impostare la trattativa sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Il giocatore ha già dato la sua disponibilità, probabilmente tra un paio di settimane la situazione sarà più chiara.

Il Napoli non perde però di vista neppure la pista Pellegrini. I discorsi per il rinnovo con la Roma non registrano novità e quindi la questione futuro è più che mai aperta. Complicate anche altre possibilità. A cominciare da Frattesi, che l’Inter non ha intenzione di cedere nel mercato di gennaio. Stesso discorso pure per Atta, che sta disputando una grande stagione nell’Udinese e almeno fino a giugno rimarrà in bianconero. Infine l’ultimo nome da monitorare è quello di Frendrup anche se la valutazione del Genoa è decisamente alta.

Il Milan sta seriamente pensando di riportare Thiago Silva in Italia. Secondo quanto scritto da La Repubblica, tutto è nato come una suggestione, ma adesso le possibilità che a gennaio vesta nuovamente la maglia rossonera sono cresciute. La novità è che all'interno del club la corrente che spinge per un suo ritorno sta avendo la meglio. Il 41enne firmerebbe un contratto di 6 mesi, da gennaio fino a giugno e aiuterebbe senz'altro la squadra a gestire determinate pressioni. Il centrale del Fluminense è ancora integro e ha un rapporto speciale con Massimiliano Allegri, con cui ha vinto lo Scudetto del 2011. In stagione ha disputato 43 gare da titolare e nell'anno del Mondiale chissà che non sogni un ultimo ballo pure con il Brasile di Carlo Ancelotti, un altro che conosce davvero bene. Non riscalda invece l'ipotesi Sergio Ramos, che lascerà il Monterrey. Nel corso della sua carriera vanta 315 presenze e 17 gol con il PSG, 181 gettoni e 16 reti con il Fluminense, 155 apparizioni e 9 centri con il Chelsea, 119 gare e 6 gol con il Milan e 29 partite e 3 reti con la Juventude. Inoltre è sceso in campo 113 volte con il Brasile, segnando 7 gol. A queste ci sono da aggiungere le 8 sfide disputate con la nazionale Olimpica.

Nonostante i malumori e un avvio complicato, Santi Gimenez non lascerà il Milan a gennaio. A garantirlo è Rafaela Pimenta, agente del centravanti messicano, intervenuta ai microfoni di ESPN per spegnere le voci su un possibile addio anticipato. Gimenez, frenato da un infortunio e chiuso dalle scelte tecniche di Massimiliano Allegri - che privilegia il tandem Leao-Pulisic e considera Nkunku la principale alternativa - avrebbe attirato l’interesse di Sunderland e West Ham. Il giocatore, inoltre, gradirebbe un’esperienza in Premier League. Ma l’agente è stata categorica: “Che la Premier lo desideri non mi sorprende. Ma l’idea che lasci il Milan non esiste”. Ad ogni modo il Milan guarda comunque al mercato per rinforzare l’attacco in vista della seconda parte di stagione. Sul taccuino della dirigenza compaiono profili di esperienza e rendimento immediato. Torna di moda il nome di Niclas Füllkrug, 32 anni, già seguito nella scorsa stagione. Al West Ham il suo spazio si è ridotto e l’attaccante, in vista del Mondiale, cerca minuti e centralità per rientrare stabilmente nel giro della Nazionale tedesca. L’altro nome caldo - scrive il Corriere della Sera - è quello di Mateo Pellegrino, protagonista con il Parma e uno dei punti fermi della squadra emiliana. Con i suoi oltre 190 centimetri, rappresenta un riferimento ideale per far salire la squadra e garantire peso offensivo. Resta da capire, però, quanto il Parma sia disposto a privarsi di un elemento chiave nella lotta salvezza.

Il Genoa si muove per blindare Aaron Martin. Come scrive Il Secolo XIX, i rossoblù nei prossimi giorni incontreranno infatti gli agenti del laterale spagnolo: in ballo c’è un nuovo accordo, con la richiesta di ingaggio da parte del giocatore classe 1997 che vorrebbe andare oltre il milione netto (cifra superiore rispetto agli attuali 900.000 euro). L’attuale contratto scade a giugno, ma c’è l'opzione di un rinnovo automatico per un ulteriore anno: va però trovata un’intesa per evitare una rottura tra le parti, con conseguenti inserimenti da parte di altri club. Su Martin - lo ricordiamo - è attivo ormai da settimane il pressing della Lazio. Intanto - riporta la medesima fonte - il Grifone si guarda intorno proprio a sinistra e pensa al colombiano Deiver Machado, esterno 32enne in scadenza di contratto con il Lens.

MAINZ 05, È ESONERO PER BO HENRIKSEN, SQUADRA A HOFFMANN. DEMIRAL NON TORNA IN EUROPA: L'EX ATALANTA HA FIRMATO IL RINNOVO CON L'AL AHLI FINO AL 2029. LIVERPOOL, RITORNO DI FIAMMA PER GUEHI: NUOVI CONTATTI CON L'ENTOURAGE DEL DIFENSORE PER GENNAIO

Il Mainz 05 ha confermato l'esonero con effetto immediato di Bo Henriksen dal ruolo di capo allenatore. "A prendere la guida della prima squadra ad interim sarà Benjamin Hoffmann, l'attuale tecnico dell'Under 23, in attesa della nomina di un sostituto permanente", si legge sul comunicato ufficiale. Henriksen era stato incaricato nel febbraio 2024, quando il Mainz si trovava in piena zona retrocessione, e aveva impressionato guidando il club alla salvezza in Bundesliga. Nella scorsa stagione, aveva addirittura portato i Zerofivers al sesto posto e alla qualificazione per la Conference League. Questa stagione, tuttavia, si è rivelata deludente: il Mainz si trova attualmente all'ultimo posto in classifica in Bundesliga, con una sola vittoria in 12 partite, una situazione che ha portato inevitabilmente al licenziamento di Henriksen.

"Demiral è nostro fino al 2029". L'Al Ahli sfoggia così l'annuncio ufficiale del rinnovo di contratto di Merih Demiral: il difensore turco classe '98, che milita in Saudi Pro League e nella stessa squadra dell'ex Milan Franck Kessié, ha raggiunto un'intesa con il club saudita e ha firmato il nuovo accordo che lo lega fino al 2029. Il contratto precedente sarebbe scaduto al termine della stagione e infatti si eran già scatenati rumor di mercato su un possibile addio dall'Al Ahli, anche a gennaio, con eventuale ritorno in Europa. Si ipotizzava anche ad un trasferimento in madrepatria, in Turchia, con Fenerbahce e Besiktas sulle sue tracce. Nulla di tutto questo, invece. Scongiurato anche il ritorno nel club che lo ha visto crescere e sbocciare fin da piccolo, ossia nei canarini di Istanbul. Sì, perché l'ex Atalanta, Juventus e Sassuolo - tra le altre - ha deciso di prolungare il proprio matrimonio con il club saudita e rimanere dunque in Arabia, lontano dal vecchio continente. Il 27enne difensore centrale ha disputato 16 partite con la squadra saudita in questa stagione, mettendo a segno 1 gol.

Il Liverpool non molla la presa per Marc Guehi. Il difensore di proprietà del Crystal Palace era già finito nel mirino della squadra allenata da Arne Slot già nella passata sessione di calciomercato ma alla fine i due club non si sono accordati sulle cifre per il trasferimento del calciatore inglese. Un finale di telenovela che però non ha scoraggiato i Reds che potrebbero tornare alla carica nella prossima finestra di trattative che inizierà il prossimo 2 gennaio. La società starebbe pensando ad un nuovo difensore da affidare al tecnico olandese nelle prossime settimane. Secondo quanto riportano i colleghi di TeamTalk, la società avrebbe riaperto i colloqui con l'entourage del giocatore per cercare di chiudere entro il mese prossimo. Chissà che adesso le parti non possano trovare quell'accordo che non arrivò quattro mesi fa così da portare il 25enne alla corte di Slot per la seconda parte di stagione. La stagione di Guehi è iniziata molto bene. Pilastro della difesa rossoblù, è stato impiegato in 12 occasioni in Premier League realizzando anche un gol e due assist. Sei invece i gettoni in Conference League fra qualificazione e fase "campionato" con un assist mentre due sono le partite giocate in Coppa di Lega e una nel Community Shield.