Serie B, Juve Stabia-Bari: nel fortino del Menti una sfida delicatissima per i pugliesi

Segui la diretta testuale su TMW a partire dalle 19

Sfida molto interessante questo pomeriggio allo stadio Menti, si affrontano due squadre che stanno vivendo un momento diametralmente opposto. Da un lato una Juve Stabia fortissima tra le mura amiche e capace di mettere in grossa difficoltà avversari come Monza, Venezia e Palermo, dall'altro un Bari in piena zona retrocessione, contestato dai tifosi e reduce dalla batosta di Empoli, un 5-0 inappellabile. Dirigerà il match il signor Abisso.

COME ARRIVA LA JUVE STABIA

5 indisponibili per mister Abate, costretto a fare i conti con le assenze ormai prolungate di Battistella, Burnete, Morachioli, Varnier e Zuccon. Considerando che la gara col Monza ha comportato un enorme dispendio di energie psicofisiche sarebbe stato meglio avere tutta la rosa a disposizione per attuare un minimo di turnover, invece qualche giocatore dovrà stringere i denti e sacrificarsi per la causa gialloblu. In difesa, scontato il turno di squalifica, rientra Ruggero e prenderà il posto di Stabile, formando con Bellich e Giorgini un terzetto assolutamente affidabile. Cacciamani potrebbe prendere il posto di Piscopo, mentre Leone rileva Pierobon col quale darà vita alla consueta staffetta nella ripresa. Occhio a Maistro, galvanizzato dal grande gol segnato domenica scorsa e preso in grande considerazione dallo staff tecnico per far rifiatare lo stakanovista Mosti.

COME ARRIVA IL BARI

Ieri la presentazione ufficiale di Vivarini, esonerato da ogni responsabilità dopo il 5-0 di Empoli. Il trainer biancorosso, che in futuro potrebbe provare a cambiare sistema di gioco optando per il 4-3-3, non ha avuto tempo per trasmettere le proprie idee tattiche e potrebbe proporre un 3-4-1-2 a trazione anteriore, con Castrovilli alle spalle di Moncini e Gytkjaer, con Partipilo pronto a entrare nella ripresa. Out Maggiore, in mediana l'unico certo del posto è Verreth. In difesa non è da escludere un turno di riposo per Nikolaou: l'ex Spezia ha avuto un calo di rendimento nelle ultime settimane e potrebbe essere sostituito da Vicari, con Pucino e Meroni a completare il terzetto e Dorval e Dickmann riconfermati sulle fasce.