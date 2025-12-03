Padova, Favale sfida il suo passato: "Cesena? Se segno non esulto"

Giulio Favale, terzino del Padova, è intervenuto a Onda Bianconera in vista della sfida contro la sua ex squadra, il Cesena. Queste le sue parole riportate da TrivenetoGoal.it:

“I tre punti di sabato sono stati fondamentali. Sono arrivati in un momento chiave della stagione e sono stati importanti per la nostra crescita e per l’autostima. Io sono a disposizione dell’allenatore e della squadra, quando vengo chiamato in causa cerco sempre di dare il meglio di me. Chiaro che tutti vorrebbero giocare, ma il calcio è fatto di momenti e c’è da dire che per me questo è l’esordio nella categoria. Sono sicuro che arriveranno opportunità anche per me, per adesso cerco di dare il massimo per la squadra e di dare il mio contributo. Gli ultimi anni sono stati intensi: due anni fa il Mantova fece un campionato strepitoso, nonostante non avessimo perso neppure una partita, lo scontro diretto perso è stata una mazzata. La promozione dello scorso anno è stata strameritata. Il Vicenza ci aveva superato, ma siamo riusciti a rimetterla in piedi con la forza del gruppo. Per quello che avevamo fatto non poteva che andare in questo modo.

La Serie B? Ho fatto la gavetta per tanti anni in C, tornare al punto di partenza se così può essere definito, è stato il coronamento di un percorso. Mi sto godendo tutte le partite e tutti i minuti giocati, qualsiasi squadra può fare risultato anche con le prime e questo aggiunge interesse al campionato. Non sono assolutamente sorpreso dal campionato che sta facendo il Cesena. L’impronta dell’allenatore c’è e con una squadra del genere possono portare al salto di categoria. Per noi è un discorso diverso, il nostro obiettivo è quello prima di tutti di salvarci e stiamo facendo il nostro dovere.

In caso di gol lunedì? Non esulterei. Cesena sempre nel mio cuore, nella vita non si sa mai…”