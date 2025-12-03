Juve Stabia-Bari, i convocati di Abate: sono cinque i giocatori indisponibili
La S.S. Juve Stabia 1907 comunica che, dopo l’allenamento odierno, il tecnico Ignazio Abate insieme al suo staff ha reso nota la lista dei 23 calciatori convocati per il match Juve Stabia-Bari, recupero della 10° giornata del campionato di Serie BKT, in programma domani, giovedì 4 dicembre 2025, con inizio alle ore 19:30 presso lo stadio ”Romeo Menti”.
Portieri: 1 Confente, 16 Signorini, 23 Boer.
Difensori: 3 Reale, 4 Ruggero, 6 Bellich, 15 Baldi, 19 Stabile, 24 Carissoni, 33 Giorgini, 76 Mannini.
Centrocampisti: 10 Pierobon, 17 Ciammaglichella, 20 Duca, 29 Correia, 37 Maistro, 55 Leone, 77 Cacciamani, 98 Mosti.
Attaccanti: 9 Gabrielloni, 11 Piscopo, 21 De Pieri, 27 Candellone.
Indisponibili: Battistella, Burnete, Morachioli, Varnier, Zuccon.
