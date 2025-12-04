Sampdoria, l'ex Flachi duro: "Errori ripetuti, ci siamo presentati con l’algoritmo"

Intervistato da Telenord, Francesco Flachi ha analizzato con durezza l’avvio di stagione della Sampdoria, protagonista finora di un percorso deludente.

"Dopo gli errori della scorsa stagione, la società avrebbe dovuto capire che direzione prendere" ha spiegato. "Non dico che si dovesse mandare via tutti, ma una parte sì, perché in un anno e mezzo questa squadra ha dimostrato di essere fragile mentalmente".

L’ex attaccante blucerchiato ha poi criticato anche alcune scelte dirigenziali: "Anche la decisione di prendere un direttore che conosce poco il calcio italiano e pochi giocatori… alla fine ci siamo presentati con l’algoritmo!". Le sue parole riportate da SampNews24.com