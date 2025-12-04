Spezia, buone notizie per Donadoni: Lapadula recuperato, con l'Entella ci sarà
Lo Spezia che scenderà in campo lunedì contro l’Entella non presenterà grandi novità rispetto alla formazione vista domenica contro la Sampdoria, almeno per quanto riguarda gli uomini a disposizione.
La notizia più positiva per Roberto Donadoni è il completo recupero di Gianluca Lapadula. L’attaccante, rimasto in panchina nella sfida con i doriani più per supportare i compagni che per reale possibilità di giocare, ha ripreso ad allenarsi con il gruppo già dalla seduta di venerdì scorso.
A Chiavari Lapadula sarà disponibile anche per partire dall’inizio, andando a completare un reparto offensivo che conterà ancora su Gabriele Artistico, Vanja Vlahovic e il ritrovato Daniele Verde. Lo riporta Cittadellaspezia.com
