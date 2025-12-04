Lazio, di nuovo il Milan. Il Messaggero con Sarri: "Regaliamo la gioia al nostro popolo"

"Regaliamo la gioia al nostro popolo". È stata questa l'arringa di Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, nonché il titolo adoperato da Il Messaggero stamane, in taglio alto, in vista del nuovo incrocio contro il Milan: stasera, all'Olimpico, i biancocelesti potranno prendersi la propria rivincita sui rossoneri dopo la tanto contestata sconfitta rimediata a San Siro (1-0) in campionato. E la bufera di polemiche per la scelta del direttore arbitrale di non assegnare calcio di rigore sul tocco di braccio di Pavlovic in area nel finale.

Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset ieri, il tecnico toscano però non ha fatto a meno di tornare sull'episodio, che ha visto anche l'espulsione precedente di Max Allegri dopo alcune parole rivolte all'arbitro in piena revisione VAR al monitor: "Bisogna azzerare e pensare alla prossima, senza crearsi alibi di arbitraggio e cose varie. Abbiamo fatto una gara di discreto livello contro una squadra forte. L'unica cosa è che la scena che ho visto mi fa venire in mente un suggerimento, mettiamo le postazioni VAR dalla parte opposta delle panchine, perché così si innescano dei meccanismi che possono portare a espulsione e scene brutte".

In palio ci sono i quarti di Coppa Italia: "Bisogna andare turno per turno, pensando una partita alla volta e non facendo progetti di lungo periodo", ha spiegato Sarri. "La formula a me non piace, la ritengo la manifestazione più anti-democratica di Europa. Sarebbe bellissimo vedere ad agosto, invece delle solite tournée, delle gare tra le squadre di Serie C e quelle di Serie A, possibilmente in casa di chi gioca la Lega Pro per dare una grande mano alla base del calcio italiano per andare avanti".