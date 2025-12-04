Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Lazio, spazio per Mandas e Tavares: la Coppa Italia come vetrina per gennaio

Oggi alle 06:30Serie A
Lorenzo Beccarisi

Turnover ridotto al minimo per Maurizio Sarri nell’ottavo di finale di Coppa Italia che sa di rivincita. La Lazio è uscita ferita e arrabbiata dalla sfida di sabato a San Siro contro il Milan e questa sera cerca riscatto all’Olimpico davanti a circa 40/45 mila spettatori. Tra infortuni e poche certezze date dalle seconde linee i biancocelesti cambieranno pochissimo rispetto al match di sabato in campionato, le rotazioni saranno tre. Il primo cambio ci sarà tra i pali, con Mandas pronto a fare il suo esordio stagionale dando un turno di riposo a Provedel. In difesa l’unica novità sarà rappresentata da Nuno Tavares al posto di Pellegrini sulla sinistra, con Romagnoli in vantaggio su Provstgaard per affiancare Gila e Marusic a destra. A centrocampo difficilmente troverà spazio dal primo minuto Dele-Bashiru, che però metterà minuti nelle gambe partendo dalla panchina. In mediana dunque spazio per Vecino con Guendouzi e Basic ai suoi lati. In attacco il terzo cambio con Castellanos al posto di Dia, Isaksen e Zaccagni saranno confermati sugli esterni.

Lazio, Mandas e Nuno Tavares in vetrina

La sfida di questa sera rappresenta un’occasione per Christos Mandas e Nuno Tavares per mettersi in mostra in vista del mercato di gennaio. La Lazio dovrà fare cassa, serviranno plusvalenze e loro sono tra i principali candidati a partire. Il greco ha mercato in Inghilterra, anche se la sua valutazione è scesa dopo i quattro mesi di panchina. Per Tavares si è aperta la pista araba per gennaio, ma la Lazio spera di poter attrarre altre offerte dall’Europa per dare il via a una vera e propria asta di mercato. Una prestazione importante nella sfida di questa sera può aiutare il mercato biancoceleste, con la possibilità concreta che per Mandas e Tavares quella di oggi possa essere l’ultima da titolare in maglia biancoceleste.

